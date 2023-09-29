Нардеп-борец Беленюк анонсировал завершение спортивной карьеры
Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал, что Олимпиада-2024 станет последней в его карьере
Об этом сообщает "Суспильное Спорт".
"Спокойно будем работать и готовиться к последней Олимпиаде в моей карьере. Думаю, на этот раз уж точно. Я такое говорил в принципе перед Олимпиадой в Токио, но война внесла определенные коррективы в жизнь – чувствую необходимость, пока у меня еще есть силы, максимально проявить себя на спортивной арене, прославлять свое государство и радовать результатами болельщиков", - говорит Жан Беленюк.
По словам борца, он верит в судьбу.
Если мне бог дал возможность завоевать лицензию на Олимпиаду-2024, то я думаю, что надо к ней готовиться. Если бы не завоевал лицензию на чемпионате мира, то задумался бы, участвовать ли в следующих отборочных турнирах весной, потому что это довольно трудно – разбить подготовку на два этапа", - сказал Беленюк.
Борец выиграл золото Олимпиады-2020 в категории до 87 кг и серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весе до 85 кг. Также он является двукратным чемпионом мира и трехкратным победителем ЧЕ.
32-летний спортсмен также входит в партию "Слуга Народа" и является народным депутатом Украины.
- В ноябре 2022 года Жан Беленюк объявил о выходе из НОК из-за избрания в его состав бывших членов ОПЗЖ, Партии регионов и коррупционеров.
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