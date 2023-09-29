Нардеп-борец Беленюк анонсировал завершение спортивной карьеры

Об этом сообщает "Суспильное Спорт".

"Спокойно будем работать и готовиться к последней Олимпиаде в моей карьере. Думаю, на этот раз уж точно. Я такое говорил в принципе перед Олимпиадой в Токио, но война внесла определенные коррективы в жизнь – чувствую необходимость, пока у меня еще есть силы, максимально проявить себя на спортивной арене, прославлять свое государство и радовать результатами болельщиков", - говорит Жан Беленюк.

По словам борца, он верит в судьбу.

Если мне бог дал возможность завоевать лицензию на Олимпиаду-2024, то я думаю, что надо к ней готовиться. Если бы не завоевал лицензию на чемпионате мира, то задумался бы, участвовать ли в следующих отборочных турнирах весной, потому что это довольно трудно – разбить подготовку на два этапа", - сказал Беленюк.

Борец выиграл золото Олимпиады-2020 в категории до 87 кг и серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весе до 85 кг. Также он является двукратным чемпионом мира и трехкратным победителем ЧЕ.

32-летний спортсмен также входит в партию "Слуга Народа" и является народным депутатом Украины.