Об этом сообщают журналисты-расследователи проекта "Схемы".

Народный депутат, до сих пор публично не выступивший с осуждением агрессии РФ, покинул страну еще 10 февраля и, вероятно, проживает на семейной вилле на юге Франции вместе с сестрой, народнойым депутатом Юлией Левочкиной. Оба несколько месяцев не посещали заседания парламента, — говорится в сообщении

По данным журналистов, ссылающихся на несколько независимых друг от друга источников с доступом к базе пересечения границы, в Украине Левочкин провел неделю в июле и снова уехал за границу вместе с депутатами Григорием Суркисом и Александром Пузановым, также избранными от ОПЗЖ в парламент.

В компании этих лиц 20 июля Левочкина заметили в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием "Динамо".

По данным источников "Схем", Сергей Левочкин въехал в Украину днем 6 июля (это произошло впервые после 24 февраля): народный депутат пересек границу в пункте пропуска "Краковец" на автомобиле Land Rover.

Вместе с ним в Украину прибыли депутаты Григорий Суркис и Александр Пузанов, также избранные в ВР от ОПЗЖ.

Официально Государственная пограничная служба не комментирует такую информацию.

12 июля "Схемы" сообщили , что Андрей Портнов скрылся из Украины в июне.

5 июля расследователи проекта утверждали, что данные спутников подтверждают, что Россия вывозит украденное украинское зерно в Турцию.

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