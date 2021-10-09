Нардеп Антон Поляков умер после ссоры со Скороход и пьянки в ресторане, - СМИ

Об этом на брифинге в пятницу, 8 октября 2021 года, сообщил глава полиции Киева Иван Выговский, передает Еспресо.TV со ссылкой на Буквы.



Челловек с таким именем указан на сайте Верховной Рады как помощник на общественных началах народного депутата Анны Скороход, которая, как и Антон Поляков, была исключена из фракции "Слуги народа" в 2019 году.



После посещения заведения Поляков и Джамбулатов сели в авто последнего и катались по улицам Киева.



"Знакомый (Джамбулатов, - ред.) предложил поехать в места проживания, но в связи с ссорой с сожительницей он (Поляков, - ред.) не захотел ехать. Где-то полтора часа они ездили по улицам Киева", - рассказал Выговский.



В ответ на уточняющий вопрос о том, была ли этой сожительницей Анна Скороход, Выговский ответил утвердительно. Депутата пока не опрашивали.



"Она плохо себя чувствует", - сказал глава полиции Киева.



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Антона Полякова и Анну Скороход, напомним, 2019 исключили из состава фракции "Слуга народа".



Как продолжил далее Выговский, в какой-то момент пересадил Полякова в такси, которое должно было отвезти его домой. В машине таксиста нардепу стало плохо.



на данный момент ни Джамбулатова, ни таксиста не задерживали.



"Руслана Джамбулатова не задержали, его пригласили. Его опрашивают... Никто не задержан, потому что у нас нет оснований... Сказать, что это было умышленное убийство, мы не можем, поэтому мы никого пока не задерживаем", - пояснил Выговский.



Справка: Предварительная причина смерти умершего 8 октября Полякова - "естественная". Из-за хронического заболевания. Однако, не исключается версия и с отравлением "неизвестным веществом".



"В настоящее время следствие отрабатывает несколько версий смерти народного депутата: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти и отравление неизвестным веществом, как самостоятельно, так и неизвестным лицом. У нас уже есть предварительное врачебное свидетельство о смерти после вскрытия, согласно которому причиной смерти является острая коронарная недостаточность, то есть ишемическая болезнь сердца. Назначены несколько экспертиз с целью выявления токсических, ядовитых, наркотических психотропных и медицинских веществ, которые установят окончательную причину смерти", - говорил на этом же брифинге Выговский.



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