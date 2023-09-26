Наращивание собственного производства вооружения: Зеленский провел заседание Ставки

Об этом он сообщил 26 сентября в Telegram .

Так, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказали об оперативной ситуации на фронте.

"Первая Ставка после возвращения из длительной командировки. Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов – об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский – о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым – министр Умеров", - написал Зеленский.

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал о мерах, которые ведомство предпринимает для наращивания собственного производства вооружения, особенно беспилотников.

Кроме того, участники заседания заслушали доклад главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Что известно о собственном производстве оружия

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что за июнь 2023 года Украиной было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый 2022 год.

Также Украина сосредоточилась на серийном выпуске боевых дронов. В частности, она производит морские дроны , которые уже участвовали по крайней мере в двух атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.

Также в Украине началось серийное производство дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою. Новые БПЛА способны преодолевать расстояние до 500 км.

В конце августа Зеленский сообщал, что дальнобойное оружие украинского производства поразило цель за 700 км.