Наращивание собственного производства вооружения: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, в частности, рассмотрен вопрос наращивания производства оружия
Об этом он сообщил 26 сентября в Telegram .
Так, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказали об оперативной ситуации на фронте.
"Первая Ставка после возвращения из длительной командировки. Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов – об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский – о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым – министр Умеров", - написал Зеленский.
В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал о мерах, которые ведомство предпринимает для наращивания собственного производства вооружения, особенно беспилотников.
Кроме того, участники заседания заслушали доклад главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.
Что известно о собственном производстве оружия
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что за июнь 2023 года Украиной было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый 2022 год.
Также Украина сосредоточилась на серийном выпуске боевых дронов. В частности, она производит морские дроны , которые уже участвовали по крайней мере в двух атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.
Также в Украине началось серийное производство дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою. Новые БПЛА способны преодолевать расстояние до 500 км.
В конце августа Зеленский сообщал, что дальнобойное оружие украинского производства поразило цель за 700 км.
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