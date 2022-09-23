Напуганные медведем

Российский президент Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Он ясно продемонстрировал намерения продолжать свою бессмысленную агрессию против Украины. Но эта война оказывает влияние не только на Киев. Понимание этого прокатилось почти по всему миру. Пересмотр оборонных доктрин, увеличение бюджетов и более трезвый взгляд на свои возможности.

К примеру, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал выделить на развитие немецкой армии около 100 млрд евро. Такая сумма должна сделать Бундесвер сильнее, превратить его в крупнейшую армию НАТО в Европе. В своем Твиттере 30 мая он назвал это "огромным шагом для безопасности Германии и Европы".

Бундесвер действительно трудно назвать образцовой армией – последние несколько лет слишком часто звучали сообщения о небоеспособных подразделениях, проблемах с снабжением и обслуживанием техники. Три года назад журнал The Spectator вообще назвал немецкую армию "шуткой". Авторы статьи настаивали на том, что страна не может выполнять свои функции в НАТО. В качестве примера они привели то, что в 2019 году ФРГ запретила полеты всех своих вертолетов Tiger из-за технических неисправностей.

Не лучше дела были и с бронетехникой – тогда страна должна была отправить 44 танка Leopard 2 и 14 БМП Marder в состав Сил быстрого реагирования НАТО. В итоге ФРГ смогла предоставить только 9 и 3 единицы техники соответственно. Боевые самолеты Eurofighter и Tornado могли летать примерно по четыре месяца в год, остальное время находясь на ремонте и обслуживании. Согласно отчету парламентской проверки в 2017 году все 6 подлодок ВМС ФРГ были небоеспособными.

По всей вероятности, обещанные канцлером деньги действительно могут изменить ситуацию к лучшему. Впрочем, если целью реформ является безопасность Европы, то деньги и технику следует направлять кое-что в другое место. В Украине. Ведь вопрос безопасности Европы решается сейчас именно там, где идет война с Россией.

К сожалению, пока немецкие власти отказываются это признавать. По крайней мере, такой вывод можно сделать анализируя объемы реально переданной (а не обещанной) Киеву военной помощи от Берлина. Одно из самых богатых государств ЕС, мировая мощь смогла лишь считанные единицы техники, каждое из которых нужно буквально бороться в ожесточенных дипломатических боях. Если говорить на языке цифр, то по состоянию на 3 августа Германия предоставила военную помощь на сумму около $1,2 млрд.

Однако не вся сумма является исключительно летальным вооружением – в перечне, например полевой госпиталь, каски, приборы для разминирования. Но еще печальнее картина становится, если сравнить объемы помощи в разрезе ВВП стран. В лидерах находится Эстония.

В то время как в разы богаче Германия отстает. Почему так случилось?

Причин тому несколько. Прежде всего, традиции особых отношений. Германия слишком долго развивала дружеские отношения с Россией (во всех формах). Страны воевали между собой во Второй мировой войне, хотя и здесь стоит вспомнить, с чего она началась – с пакта Молотова — Риббентропа и общих парадов нацистов и советской армии в захваченной Польше. Затем эта дружба продолжилась с ГДР, которую Советский Союз фактически превратил в свой форпост в Европе. Из этой дружбы выросла целая армия "путинферштееров", которые сегодня каждый в своем направлении пытаются убедить мир в необходимости возобновления нормальных отношений с Москвой. Многие немцы действительно убеждены в величии России, важности ее культуры, значении ее на мировой арене. Соответственно идти против такой страны категорически не желают. Только уважение и примирение.

Вторая причина – деньги. А точнее – большие деньги и крупный бизнес. Россия очень крепко пустила свои корни в германскую экономику, а немцы с радостью зарабатывают в РФ. И все скандалы вокруг нарушения санкций, например с поставкой турбин Siemens во временно оккупированный Крым, или продажей компонентов военной техники ни на что не влияют, поскольку речь идет о слишком привлекательных суммах. Так же и с торговлей энергоносителями. Годами подкормленные Кремлем немецкие политики повторяли мантру об "исключительно экономическом характере" проекта "Северный поток-2", закрывали глаза на рост зависимости от поставок из РФ. А теперь почему-то внезапно прозрели, и с почти искренним изумлением узнают, что Москва их шантажирует газом.

Третья причина – политическое влияние. Возможно, это некий микс первых двух. Москва годами тратит кучу денег на подкуп лояльных себе политиков и даже целых партий. Теперь уже не секрет, что Die Linke и Alternative für Deutschland (AfD) получают деньги из РФ. В ответ их депутаты либо пытаются продвигать интересы России ( отмена санкций , возвращение к business as usual, ограничение поддержки Украины), либо просто становятся орудиями в информационных операциях Кремля – участвуют в комиссиях "референдумов", выступают на российских телеканалах. На днях стало известно, что на 20-28 сентября готовился очередной такой десант депутатов AfD в оккупированный Донбасс, при чем заехать они должны со стороны Ростова-на-Дону. В программе было отмечено посещение украинских пленных и некоторых населенных пунктов. Не сложно догадаться, какую именно "правду" о "преступлениях киевского режима" они там могли увидеть и рассказывать впоследствии в Германии. Однако в последний момент правопопулисты отменили свою поездку из-за недовольства руководства партии, для которой это "стало сюрпризом" .

Учитывая это, неудивительно, что, например, генеральный инспектор Бундесвера генерал Эберхард Цорн в своем интервью для издания Bild 14 сентября заявил, что не увидел контрнаступления ВСУ на Харьковщине. Вместо этого генерал видит возможность открытия Москвой второго фронта в "Калининграде, Восточном море, на финской границе, Грузии, Молдове". Мол, у РФ еще есть флот и авиация, а если "Путин объявит всеобщую мобилизацию, то и проблема человеческого ресурса будет решена". То есть на самой верхушке Бундесвера до сих пор находятся в плену тезисы о "второй армии мира" и почему-то не хотят верить в успехи украинских бойцов. Боятся наступления "страшного русского медведя" и пытаются держать свое оружие при себе, оправдываясь "возможной эскалацией". Со стороны экспансионистского государства, которое не может качественно экипировать своих военных, набирающих преступников на войну, бросающих свою технику на поле боя и убегающих, оборонная промышленность которой полностью зависит от зарубежных технологий? Действительно?

Хорошо, что есть по-настоящему смелые страны, такие как Эстония, Польша, Литва, не говоря уже о Соединенных Штатах и Великобритании. Можно с уверенностью сказать, что последующие поколения не простят германским властям такого позорного поведения.

Вместе с тем, нельзя сказать, что абсолютно все политики в ФРГ пророссийские или имеют какие-то предубеждения относительно Украины. Нет, есть люди с вполне адекватным видением ситуации, понимающие, что происходит, кто виноват и как нужно помочь.





Совершенно дельные предложения раздаются, например от депутата Бундестага Норберта Ретгена:

"Путинские войска оставляют за собой следы ужаса. Смерть и разрушения, которые многие надеялись больше никогда не увидеть в Европе, стали реальностью в Изюме. Никто не сможет вернуть этих людей, но мы можем и должны сделать все возможное, чтобы этот ужас как можно скорее закончился".

Права и нынешняя министерка иностранных дел ФРГ Анналена Бербок:

"Для меня ясно: Украина также защищает нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансово и военным путем, пока это необходимо. Точка", - сказала Бербок.

Хочется надеяться, что к ним наконец присоединятся другие, а главное – канцлер Олаф Шольц.

Времена, когда нужно бояться и уважать "российского медведя" закончились. Пора строить новую, сильную Европу. Поддержка Украины – верный шаг на этом пути. Особенно в нынешних военных реалиях.