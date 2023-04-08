Напуганные контрнаступлением российские военные формируют "живые щиты" из гражданских, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
На временно захваченной российскими войсками части юга Украины продолжается насильственная эвакуация и паспортизация людей
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Там продолжается насильственная эвакуация людей, составляются списки, продолжается насильственная паспортизация. Они, сами имея неустойчивую внутреннюю моральную позицию, - потому что все перепуганы тем же контрнаступлением, о котором много говорят, но они не знают, откуда его ожидать, - пытаются сымитировать заботу о людей", - сказала она.
Также по ее словам, эта "забота" проявляется в том, чтобы собрать мирное население и перевезти его в те места, где оккупанты планируют размещать свои подразделения и прикрываться ими как живым щитом.
"Это уже стала практика. Мы наблюдаем ее уже давно и всегда учитываем во время боевой работы, потому что когда мы работаем по левому берегу, для нас главное - чтобы не было поражено мирное население", - заверила Гуменюк.
Кроме того, она также добавила, что сами же вражеские подразделения постоянно маневрируют и пытаются найти новые места расположения, в том числе наблюдательных пунктов, боевых поставок, пунктов расположения техники и боеприпасов.
"Но наша работа продолжается методически", – отметила она.
- 8 апреля в утренней сводке от Генштаба сообщалось , что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг готовится к эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Крыма.
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