Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Там продолжается насильственная эвакуация людей, составляются списки, продолжается насильственная паспортизация. Они, сами имея неустойчивую внутреннюю моральную позицию, - потому что все перепуганы тем же контрнаступлением, о котором много говорят, но они не знают, откуда его ожидать, - пытаются сымитировать заботу о людей", - сказала она.

Также по ее словам, эта "забота" проявляется в том, чтобы собрать мирное население и перевезти его в те места, где оккупанты планируют размещать свои подразделения и прикрываться ими как живым щитом.

"Это уже стала практика. Мы наблюдаем ее уже давно и всегда учитываем во время боевой работы, потому что когда мы работаем по левому берегу, для нас главное - чтобы не было поражено мирное население", - заверила Гуменюк.

Кроме того, она также добавила, что сами же вражеские подразделения постоянно маневрируют и пытаются найти новые места расположения, в том числе наблюдательных пунктов, боевых поставок, пунктов расположения техники и боеприпасов.

"Но наша работа продолжается методически", – отметила она.