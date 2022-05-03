Напряженность в Приднестровье усиливается, - МИД Франции

Об этом в Twitter сообщает МИД Франции.

"Молдова особенно подвержена последствиям войны в Украине, в частности с усилением напряженности в Приднестровье. Франция поддерживает стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдовы", - говорится в сообщении.

В конце апреля, по данным украинской разведки, непризнанное Приднестровье объявило о военном собрании и усилении армии.

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