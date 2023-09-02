"Напряжение ситуации – это тактика россиян": Гуменюк прокомментировала заявления минобороны РФ об атаках на Крымский мост

Об этом заявила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что им постоянно что-то мерещится вокруг Крымского моста, это понятно. Диагноз точный: конструкция лишняя", - сказала она.

По словам Гуменюк, сейчас оккупанты просто пытаются угадать время, "когда это станет очевидно абсолютно всем".

"То, что они каждый раз пытаются напрячь ситуацию вокруг этой конструкции, - это как раз их тактика. Им каким-то образом нужно оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры", – пояснила начальник пресс-центра Сил обороны.

Она добавила, что подтягивание резервов, пополнение запасов, которое должно было происходить именно через этот мост, не работает в том объеме, на который рассчитывали российские военные. Поэтому оккупантам нужно каким-то образом оправдывать нагроможденную конструкцию из подтопленных паромов вокруг, постоянные перекрытия этого моста и учения, которые РФ там проводит.

"Они каждый раз имеют определенную легенду для того, чтобы объяснить свое непонятное другим поведение", - подчеркнула Гуменюк.

Как говорит начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны, россияне также пытаются затоплением плавсредств выстроить заграждения, подтопив несколько связанных между собой паромов, сплетенных сетками. Однако ночью к ним все же что-то прорвалось.

Ночные "удары" по Крымскому мосту: что известно

Утром 2 сентября российское министерство обороны заявило , что в ночь на субботу якобы была совершена очередная атака морскими беспилотниками на Крымский мост.

По их словам, морской беспилотник якобы "вовремя обнаружила и уничтожила" ПВО в акватории Черного моря.

Впоследствии в минобороны РФ сообщили о еще двух ночных атаках беспилотными катерами. В обоих случаях, по утверждению оккупантов, дроны были уничтожены.

Кроме того, в оперативном штабе отметили , что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.