Напряжение экономрежима на рынке топлива в апреле – эксперт по энергетике

О ситуации на рынке горючего в Украине рассказал Сергей Куюн, эксперт по энергетике, директор ООО "Консалтинговая группа А-95" в эфире Еспресо TV.



"Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в начале месяца был атакован российскими ракетами и остановил производство, соответственно, надо признать, что это усложнило наполнение рынка горючим. В марте фактически мы протащили на февральских остатках и на работе Кременчугского завода. А вот в апреле ситуация осложняется тем, что и остатков не осталось и, вы также знаете, о ракетных ударах по нефтебазам. Была одна неделя, где-то с конца марта в начале апреля, за неделю около десяти нефтебаз было торпедировано. Соответственно, апрель очень напряжен с точки зрения поставки горючего"- пояснил эксперт по энергетике.



Директор консалтинговой компании отметил: "Основные поставки, я напомню, идут через западную границу, потому что мы лишились наших мощнейших источников таких, как Россия и Беларусь, а также мы потеряли морские поставки. Сейчас рынок перестраивается на поставки через западную границу. Новые логистические цепочки восстанавливаются и импорт сейчас активизировался, преимущественно из Румынии и Польши."



"По факту дефицит уже есть, горючего премиумкласса не хватает. Мы видим, что многие станции не работают, даже сети АЗС не все свои станции открывают, нет смысла на все станции везти горючее и дефицит бензовозов, и так далее. Более или менее выходят из той ситуации тем, что сами компании устанавливают ограничения и на большинстве сетей действуют чек на 20 литров, что позволяет растянуть, распределить горючее на максимальное количество потребителей. Компании смотрят, какие у них остатки, и если у них есть сбой в поставках свежих партий, они еще увеличивают ограничения или убирают из свободной продажи горючее, чтобы оставить только для муниципальных, военных и корпоративных клиентов. Так это сейчас работает" – прокомментировал эксперт.



Сергей Куюн предлагает: "Выходом из этой ситуации, на мой взгляд, могло бы быть снятие ограничений или государственное регулирование цен хотя бы на период, который необходим для наполнения рынка. Потому что это регулирование достаточно жесткое на сегодня, и не позволяет многим компаниям завозить свежие партии горючего, то есть они постоянно рискуют получить убытки.На мой взгляд, это был бы выход, чтобы месяц-полтора снять ограничения, но правительство, я так понимаю, опасаются взлета цен.Я считаю, что его не будет.Но слово за правительством. Я думаю, что в таком экономрежиме будем продолжать работу".

Напомним, с первых дней войны сеть АЗК "БРСМ-Нефть" выделила 335 000 л горючего для заправки транспорта ВСУ, ГСЧС, скорой помощи, полиции и ТРО