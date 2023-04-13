Направлялся к любимой: пограничники задержали гражданина Молдовы, который навеселе перелезал через ограждение
В четверг, 13 апреля, украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, пытавшегося незаконно попасть на территорию Украины. Пьяный мужчина не смог одолеть инженерное ограждение и заснул
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что в Украину молдавский "Ромео" пытался попасть, чтобы увидеться с любимой. Человек не смог преодолеть инженерное препятствие на границе, упал в ров и заснул. Разбудили его пограничники.
"За страстную любовь иностранец поплатился административной ответственностью", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе также рассказали, что подобный инцидент с мужчиной произошел не впервые, поэтому его лишили права въезда в Украину на 10 лет.
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