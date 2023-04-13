Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в Украину молдавский "Ромео" пытался попасть, чтобы увидеться с любимой. Человек не смог преодолеть инженерное препятствие на границе, упал в ров и заснул. Разбудили его пограничники.

"За страстную любовь иностранец поплатился административной ответственностью", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также рассказали, что подобный инцидент с мужчиной произошел не впервые, поэтому его лишили права въезда в Украину на 10 лет.