Направленные Украиной предложения по гуманитарным коридорам на 16 марта не согласованы, - Верещук

Об этом заявила на брифинге министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



"Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Международный Красный Крест по открытию гуманитарных коридоров сегодня. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня в Изюм и Мариуполь. В таких условиях мы, конечно, не можем безопасно вывозить людей", - написала Верещук .



В то же время министерша подчеркнула, что продолжается работа над маршрутами для доставки гуманитарных грузов.



"Вместе с тем сегодня мы продолжаем работать над разработкой маршрутов для доставки гуманитарной помощи - это продукты и лекарства - в захваченные или окруженные украинские города. Это в частности города и поселки Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей . Обо всех деталях и изменениях, возможно, маршрутах гуманитарных коридоров или об открытии новых гуманитарных коридоров сообщу в течение дня. Следите за официальными сообщениями", - сказала Верещук.



Кроме того, министерша заявила, что Россия нарушает договоренности и обстреливает эвакуационные автобусы и места сбора людей, берет мирных жителей в заложники, а также захватила больницу в Мариуполе и производит обстрелы с территории медучреждения.



"Во время работы гуманитарных коридоров за несколько последних дней со стороны России начались грубые нарушения договоренностей о прекращении огня. Оккупанты начали обстреливать гуманитарные колонны автобусов, обстреливать населенные пункты и точки сбора людей, из которых планировалась эвакуация мирного населения, а также брать в заложники сопровождающих лиц" "В плену продолжают удерживать спасателя Алексея Данченко. Буквально вчера оккупанты захватили больницу интенсивного лечения в Мариуполе. Они взяли в заложники 400 мирных людей - жителей Мариуполя, медицинский персонал, врачебный персонал - и сейчас ведут обстрелы именно из больницы". людей гуманитарными коридорами", - сказала Верещук.