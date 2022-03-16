Направленные Украиной предложения по гуманитарным коридорам на 16 марта не согласованы, - Верещук
Предложенные Украиной Международному Красному Кресту наработки по открытию гуманитарных коридоров 16 марта не были согласованы
Об этом заявила на брифинге министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Международный Красный Крест по открытию гуманитарных коридоров сегодня. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня в Изюм и Мариуполь. В таких условиях мы, конечно, не можем безопасно вывозить людей", - написала Верещук .
В то же время министерша подчеркнула, что продолжается работа над маршрутами для доставки гуманитарных грузов.
"Вместе с тем сегодня мы продолжаем работать над разработкой маршрутов для доставки гуманитарной помощи - это продукты и лекарства - в захваченные или окруженные украинские города. Это в частности города и поселки Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей . Обо всех деталях и изменениях, возможно, маршрутах гуманитарных коридоров или об открытии новых гуманитарных коридоров сообщу в течение дня. Следите за официальными сообщениями", - сказала Верещук.
Кроме того, министерша заявила, что Россия нарушает договоренности и обстреливает эвакуационные автобусы и места сбора людей, берет мирных жителей в заложники, а также захватила больницу в Мариуполе и производит обстрелы с территории медучреждения.
"Во время работы гуманитарных коридоров за несколько последних дней со стороны России начались грубые нарушения договоренностей о прекращении огня. Оккупанты начали обстреливать гуманитарные колонны автобусов, обстреливать населенные пункты и точки сбора людей, из которых планировалась эвакуация мирного населения, а также брать в заложники сопровождающих лиц" "В плену продолжают удерживать спасателя Алексея Данченко. Буквально вчера оккупанты захватили больницу интенсивного лечения в Мариуполе. Они взяли в заложники 400 мирных людей - жителей Мариуполя, медицинский персонал, врачебный персонал - и сейчас ведут обстрелы именно из больницы". людей гуманитарными коридорами", - сказала Верещук.
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