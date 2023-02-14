Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг продолжает давить на Бахмутском направлении. Сложная ситуация на севере и юге от Бахмута. Враг терпит огромные потери. Такое впечатление, что российское весеннее наступление уже началось на Бахмутском направлении. Направление от Лимана к Угледару находится в сплошном огне, но украинские воины мужественно и удерживают позиции", - подчеркнул Назаренко.

Заместитель командира батальона "Свобода" также добавил, что противник использует тактику огненного вала.

"Инициатива сейчас по обе стороны, инициатива в огне. Враг имеет гораздо больше потерь. Своей пехотой они штурмуют и штурмуют, взвод положили и через полчаса снова посылают следующий взвод", - подчеркнул Назаренко.