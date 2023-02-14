Направление от Лимана до Угледара находится в сплошном огне, - заместитель командира батальона "Свобода" Назаренко
Заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко отметил, что украинские воины мужественно защищают и держат позиции вокруг Бахмута
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Враг продолжает давить на Бахмутском направлении. Сложная ситуация на севере и юге от Бахмута. Враг терпит огромные потери. Такое впечатление, что российское весеннее наступление уже началось на Бахмутском направлении. Направление от Лимана к Угледару находится в сплошном огне, но украинские воины мужественно и удерживают позиции", - подчеркнул Назаренко.
Заместитель командира батальона "Свобода" также добавил, что противник использует тактику огненного вала.
"Инициатива сейчас по обе стороны, инициатива в огне. Враг имеет гораздо больше потерь. Своей пехотой они штурмуют и штурмуют, взвод положили и через полчаса снова посылают следующий взвод", - подчеркнул Назаренко.
- Российская армия не смогла накопить достаточно сил для прорыва ни на одном из направлений, несмотря на то, что продолжает атаковать украинских бойцов в нескольких районах.
- 14 февраля Генштаб сообщил , что российским солдатам обещают денежные надбавки за каждый километр продвижения по украинской земле, а их подразделения в Луганской области обязали носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги с информацией о себе.
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