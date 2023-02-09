Направление движения на Изюм будет решающим для российской атаки, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник имеет 320 тыс. солдат вместе с резервами. Я не вижу предпосылок для того, чтобы враг был способен провести широкомасштабные действия по нескольким направлениям. Накопление сил армии РФ в зоне Сватово – Кременная – Валуйки, направление движения на Изюм будет одним из решающих и важных для российской атаки, где оккупанты в последнем порыве накопленных сил попытаются откусить хоть какую-то часть территорий, а затем попытаться перейти к глубокой обороне", - отметил Згурец.

По словам эксперта, за несколько недель до весны враг будет пытаться добиться локальных успехов на линии фронта.

"Временной промежуток, к началу весны, когда будет пространная и трудно наступать, ограничен по времени. За эти несколько недель до потепления враг будет пытаться добиться локальных успехов, а затем будет пытаться удержать коридор в Крым и инициировать переговорные процедуры. Так, что наступление с стороны армии РФ уже началось, оно ползучее. Россияне используют те накопленные силы, но тех сил недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на линии фронта", - отметил Згурец.