Направление движения на Изюм будет решающим для российской атаки, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что наступление со стороны армии РФ уже началось, но у врага недостаточно сил, чтобы изменить ситуацию на фронте
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник имеет 320 тыс. солдат вместе с резервами. Я не вижу предпосылок для того, чтобы враг был способен провести широкомасштабные действия по нескольким направлениям. Накопление сил армии РФ в зоне Сватово – Кременная – Валуйки, направление движения на Изюм будет одним из решающих и важных для российской атаки, где оккупанты в последнем порыве накопленных сил попытаются откусить хоть какую-то часть территорий, а затем попытаться перейти к глубокой обороне", - отметил Згурец.
По словам эксперта, за несколько недель до весны враг будет пытаться добиться локальных успехов на линии фронта.
"Временной промежуток, к началу весны, когда будет пространная и трудно наступать, ограничен по времени. За эти несколько недель до потепления враг будет пытаться добиться локальных успехов, а затем будет пытаться удержать коридор в Крым и инициировать переговорные процедуры. Так, что наступление с стороны армии РФ уже началось, оно ползучее. Россияне используют те накопленные силы, но тех сил недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на линии фронта", - отметил Згурец.
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