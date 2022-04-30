"Напоследок каждому стреляли в ухо": в Бучанском районе нашли тела замученных мужчин
В Бучанском районе Киевщины нашли тела трех мужчин, которых оккупанты сначала долго пытали, а затем убили
Об этом говорится в Фейсбуке Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых оккупанты истязали, а затем жестоко убили. Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое", - отметили в сообщении.
По словам начальника полиции Киевщины Андрея Небитова, людей долго подвергали пыткам, их одежда в крови, а на конечностях - пулевые ранения. Также мужчинам связывали руки, наматывали на лицо ткань, у некоторых во рту был кляп. Погибших невозможно узнать, поскольку их лица обезображены.
Всего в Киевской области следователи осмотрели 1202 тела гражданских, убитых россиянами.
- В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические дротики от снарядов российской артиллерии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное