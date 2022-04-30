"Напоследок каждому стреляли в ухо": в Бучанском районе нашли тела замученных мужчин

Об этом говорится в Фейсбуке Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



"29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых оккупанты истязали, а затем жестоко убили. Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое", - отметили в сообщении.



По словам начальника полиции Киевщины Андрея Небитова, людей долго подвергали пыткам, их одежда в крови, а на конечностях - пулевые ранения. Также мужчинам связывали руки, наматывали на лицо ткань, у некоторых во рту был кляп. Погибших невозможно узнать, поскольку их лица обезображены.



Всего в Киевской области следователи осмотрели 1202 тела гражданских, убитых россиянами.

В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические дротики от снарядов российской артиллерии.

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