"Напоминают пищевое отравление": инфекционист о симптомах штамма коронавируса "Дельта"

Об этом передает телеканал "Дом" со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова.

"Особенность вируса заключается в том, что увеличивается репродуктивное число. То есть количество людей, которых больной может заразить, увеличивается по сравнению с нашим привычным коронавирусом, с которым мы уже привыкли работать. Репродуктивное число - более шести на одного больного. То есть один больной может заразить почти всю комнату, всех людей, которые с ним контактировали. Хотя раньше мы считали, что только половина людей может инфицироваться при контакте с вирусом", - сообщил он.

Инфекционист отметил, что штамм "Дельта" отличается еще и тем, что поражает тонкий и толстый кишечник. Это может вызвать симптомы, напоминающие пищевое отравление, в частности понос и рвоту.

По его словам, этот штамм опасен не только для людей с хроническими заболеваниями и людей старшего возраста, но и для молодежи.

"У нас есть публикация о том, что вирус также поражает тех, кому около 35 лет. И, к сожалению, люди, переболевшие этот штаммом, переболели не в легкой форме. Есть отклонения со стороны легких. Есть отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы. Последствия, к сожалению, тоже очень невеселые", - отметил Петров.

Он отметил, что от инфицирования новым штаммом не застрахован никто, так как организм будет его воспринимать как абсолютно новый вирус, с которым он не встречался ранее, говорит врач. Однако люди, которые вакцинировались или переболевшие COVID-19, все равно перенесут заболевание легче.

"Есть перекрестный иммунитет, который может помочь людям не болеть, например, пневмонией и не умереть от нее. Те люди, которые вакцинированы или переболели, у них есть один плюс - вероятно, заразившись штаммом "Дельта", они перенесут болезнь легче, чем те, кто не болел коронавирусом и не был вакцинирован. Поэтому нужно сделать прививки, пока у нас нет четвертой волны коронавирусной инфекции, в частности мутировавшего штамма", - добавил он.

Напомним, на Закарпатье у двух женщин, вернувшихся из РФ и заболевших - подозревают штамм коронавируса "Дельта" .

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