Напоминают бластеры из "Звездных войн": на станции "Академик Вернадский" записали "пение" тюленей

Об этом пишет Национальный антарктический научный центр.



"Этой весной украинские ученые начали акустические исследования тюленей Ведделла в районе станции "Академик Вернадский". Послушайте, какие "песни" они записали", - говорится в сообщении.



По словам ученых, тюлени Ведделла - самые южные млекопитающие, прекрасно приспособленные к жизни в одном из самых холодных регионов планеты. Они могут задерживать дыхание и оставаться под водой почти 1,5 часа подряд, иногда ныряя на глубину более 600 м. Чтобы проглотить воздух, животные делают лунки или используют трещины в льду.



В антарктическом научном центре отметили, что вокальный репертуар тюленей имеет девять типов звуков.



"Это разное "чириканье", "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн", - уточнили в сообщении.



Приблизительно пятая часть подводных "песнопений" происходит на частотах выше диапазона человеческого слуха - от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц.



Раньше считалось, что ластоногим не присущи такие высокочастотные звуки, поэтому ученые должны установить их функциональное значение.



Предполагают, что благодаря обратному эхо таких звуков тюлени Ведделла ориентируются в пространстве во время антарктической зимы.



"Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, то им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире, например, чтобы находить лунки или добычу", - объяснили в Национальном научном антарктическом центре.



Учитывая, что высокочастотные звуки преодолевают меньшие расстояния, чем низкочастотные, тюлени могут использовать их для общения с другими особями, не привлекая хищников.



В антарктическом центре рассказали, что весной, во время сезона размножения тюленей Ведделла (сентябрь - ноябрь) украинские ученые записывали "пение" тюленей круглосуточно. Для этого в двух проливах у нашего острова в лунках, которые активно использовали животные, установили два акустических рекордера. Исследователи получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей.



Анализ этой информации с помощью специальной программы позволит получить новые сведения о звуках и подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре.



"Также наши исследования помогут установить особенности вокализаций животных всех возрастов и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Ведделла из районов архипелага Вильгельма (т.е. вблизи "Вернадского") и моря Росса (Западная Антарктика, где проводят исследования ученые с американской станции "Мак-Мердо")", - добавили в Национальном научном антарктическом центре.

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