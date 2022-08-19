"Напоминает наркозависимость": Кулеба отреагировал на призывы запустить "Северный поток-2"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы немецких политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью
Об этом он написал в собственном твиттере, отреагировав таким образом на новое заявление вицеспикера немецкого парламента Вольфганга Кубики.
"Призывы некоторых немецких политиков запустить "Северный поток-2" ненадолго, а затем закрыть, иррациональные. Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Только последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждый "в последний раз". Зависимость от российского газа убивает!" – написал министр.
Как сообщалось, Вольфганг Кубики, вицеспикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.
Он добавил: как только резервуары для хранения газа будут заполнены, газопровод можно будет снова закрыть.
Германии в случае полного прекращения поставок из РФ будет сложно иметь достаточное количество природного газа, чтобы пережить будущую зиму, даже если запасы будут пополнены в соответствии с правительственными целями. Газа в хранилищах Германии хватит менее чем на три месяца.
- 22 июля вицеканцлер Германии и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Габек заявил, что запуск "Северного потока - 2" категорически невозможен. "Это было бы поднятием белого флага", - сказал он.
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