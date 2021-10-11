"Напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах": Офис президента отреагировал на статью Медведева об Украине

Заявление он сделал в комментарии УП.

Подоляк считает этот текст Медведева "крайне странным, неуместным, неактуальным".

Он отметил, что Медведев выпал из актуальной политической повестки дня и "не приглашался к разговору об организации переговоров между президентами Украины и России".

Подоляк озвучил несколько версий относительно появления этой статьи.

"Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попробовать показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Другая версия - поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые обиды и настолько грубую ложь может отражать тот факт, что Медведевым как слабой фигурой, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистские позицию", - сказал советник главы ОП.



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По его мнению, если истинная вторая версия, "это отражает нервное состояние руководства, которое не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и миром".

По словам советника Ермака, "текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле, напоминающем классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов".

Подоляк отметил, что "если подобный текст публикуется еще и в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что тщательно готовился, то явно кто-то хочет усилить курс на конфронтацию".

"В любом случае, украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении - это вопрос второстепенный. Главный вопрос - какую позицию занимает сам Путин. Ведь от его имени необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась. С украинской стороны необходимые шаги сделаны ", - сказал он.