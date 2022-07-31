"Напоминает ИГИЛ": в Латвии объяснили, почему ЕС должен признать Россию спонсором терроризма

Соответствующее заявление Ринкевичс сделал в интервью Politico.

"Мы видим всю жестокость российских сил, которые действительно во многом напоминают ИГИЛ, которое мы всегда называли террористической организацией. Назовем вещи своими именами", - пояснил он.

Ринкевич добавил, что Европа должна удвоить усилия по изоляции России – конфисковать российские государственные активы и ограничить выдачу виз россиянам, а также усилить поддержку и военную помощь Украины.

"Мы же осуждаем такие страны, как Иран, а Россия ничем не отличается", – подытожил он.

Заявление главы латвийского МИД прозвучало после обстрела колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

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