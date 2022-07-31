"Напоминает ИГИЛ": в Латвии объяснили, почему ЕС должен признать Россию спонсором терроризма
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс снова призвал Европейский Союз признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку ее действия во многом напоминают "Исламское государство"
Соответствующее заявление Ринкевичс сделал в интервью Politico.
"Мы видим всю жестокость российских сил, которые действительно во многом напоминают ИГИЛ, которое мы всегда называли террористической организацией. Назовем вещи своими именами", - пояснил он.
Ринкевич добавил, что Европа должна удвоить усилия по изоляции России – конфисковать российские государственные активы и ограничить выдачу виз россиянам, а также усилить поддержку и военную помощь Украины.
"Мы же осуждаем такие страны, как Иран, а Россия ничем не отличается", – подытожил он.
Заявление главы латвийского МИД прозвучало после обстрела колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.
- Позже правозащитник Лисянский отметил, что за два дня до трагедии россияне этапировали из Аленовки тех, кого не хотели убить. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал уничтожить все связи с Россией после теракта в Оленивке.
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