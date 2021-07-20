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"Напоминает элемент дешевого шантажа": Снегирев о заявлении Арестовича о "развороте на Восток"

20 июля, 2021 вторник
14:05
Общество Дмитрий Снегирев

Соглава ГИ "Правое Дело", общественный активист Дмитрий Снегирев считает, что должна быть коллективная или персональная ответственность за заявления спикера Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексея Арестовича о "развороте на Восток"

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Когда раздаются заявления Арестовича, что мы фактически брошены на произвол судьбы ... В качестве приводится пример Афганистана, из которого, по мнению Арестович, США вышли чуть ли не бросая все свое имущество и оставляя на произвол тех людей, которые 20 лет поддерживали США. Это опять элемент невежества. Дело в том, что это и есть тот элемент гибридной войны, который предложили США Российской Федерации в ответ на позицию Путина по красных линиях. Для господина Арестович я объясняю. США практически искусственно создали зону напряженности в РФ, в зоне ее геополитических интересов на среднеазиатском направлении. Это, собственно, не только Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Поэтому весьма не случайно нервная реакция РФ, попытки найти общий язык с талибами. Отсутствие подобных положительных результатов встречи в Москве ", - сказал Снегирев.

Он отметил, что это те элементы, которые нужно знать представителям политическом пространства. А именно спикерам или советникам украинской стороны, когда они выходят в целом.

Эксперт также назвал еще один негативный момент.

"Когда Арестович говорит о том, что фактически США бросили нас на произвол судьбы - эти заявления, собственно, прозвучали на фоне проведения совместных учений "Си Бриз", которые по своему количеству, по своему представительному составу, по количеству привлеченной техники и личного состава. И главное, легенды проведения учений. Потому ли не впервые отрабатывалось проведение десантных операций, имея в виду освобождение оккупированных территорий Крыма. И в этот момент звучат заявления Арестовича, что нас бросили на произвол судьбы. Объясните мне, чем продиктовано ... Как, собственно, ни созданием искусственных препятствий Украины подобные заявления ", - отметил Снегирев.

Он отметил, что нет никакой реакции на "эти откровенно провокационные заявления со стороны руководства Офиса президента".

"У меня тогда возникает вопрос: а если эти заявления продуцируются, то соответственно должна быть если не коллективная, то персональная ответственность. Этого мы не видим. А то, что происходит, то это напоминает элемент дешевого шантажа. Когда мы стучимся в дверь, нас не пускают, а мы при этом говорим о том, что в случае если наши требования, хотя требования не совсем понятны, не будут выполнены - мы вернемся спиной к своему стратегическому партнеру и поменяем вектор нашего развития ", - добавил Снегирев.
 

  • Отметим, в эфире телеканала "Дом" Арестович заявил, что Украина развернется на Восток, если Запад продолжит сдавать интересы Украины. По его словам, Евросоюз и политическая элита США раскололись по вопросам взаимоотношений с Россией.
  • В МИД отреагировали на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича по "развертыванию Украины на Восток.
  • Впоследствии, спикер Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович заявил, что журналисты не так трактовали его слова о возможном пересмотре геополитического вектора Украины, если Запад продолжит сдавать интересы Украины, а также если Евросоюз и политическая элита США раскололись по вопросам взаимоотношений с Россией.

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Россия
война с Россией
Сергей Руденко
США
Слуга народу
Дмитрий Снегирев
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