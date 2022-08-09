Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в фейсбуке.

В Минобороны Украины дали комментарий о пожаре на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - написала пресс-служба Минобороны.

Также в пресс-службе МО отметили, что факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Попутно обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиенична", - говорится в сообщении.

В Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.

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