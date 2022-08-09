"Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах": в Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму
Министерство обороны Украины прокомментировало заявление России о том, что взрыв на аэродроме произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в фейсбуке.
В Минобороны Украины дали комментарий о пожаре на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму.
"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - написала пресс-служба Минобороны.
Также в пресс-службе МО отметили, что факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне.
"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Попутно обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиенична", - говорится в сообщении.
- В Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.58
Покупка 38.58Продажа 39.59
-
EUR
Покупка 38.96Продажа 40.11
- Актуальное
- Важное