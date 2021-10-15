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Наполовину порезанную картину Бэнкси "Любовь в помойке" продали на Sotheby&#39;s более чем за $ 25 млн

15 октября, 2021 пятница
09:52

Работа британского вулчиного художника Бэнкси, которая самоуничтожилась после того, как была продана за $ 1400000, вновь была продана за $ 25,4 на аукционе Sotheby&#39;s

Об этом пишет Deutsche Welle .

Согласно сообщению, работы Бэнкси "Любовь в помойке", которая ранее называлась "Девушка с воздушным шариком", изначально низкая цена $ 7 млн. Однако Sotheby's заявил, что трюк с измельчением делает его "лучшим произведением искусства Бэнкси".

Отмечается, что после десятиминутного аукциона, в котором участвовали девять участников, произведение искусства был продан по цене, превышающей самую высокую оценку более чем втрое.

В издании напомнили, что после продажи оригинальной работы в октябре 2018 картина начала самоуничтожаться в шредере, который был спрятан в ее раме сразу после окончания торгов. Нижняя часть работы была порезана, но шредер остановился перед тем, как большая часть картины была изрезана.

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аукцион
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