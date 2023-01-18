"Наполи" в большинстве сенсационно проиграл "Кремонезе" и вылетел из Кубка Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В основное время игры "Наполи" и "Кремонезе" дважды обменялись голами. За неаполитанцев отличились Джованни Симеоне и Хуан Жезус, а за "тигров" забили Шарль Пиккель и Феликс Афена-Гьян.

Игра со счетом 2:2 перешла в овертайм, где "Кремонезе" остался в меньшинстве. На 100-й минуте Леонардо Серникола получил вторую желтую карточку.

Однако удаление не повлияло на счет и командам пришлось определять победителя по пенальти. В серии одиннадцатиметровых ударов футболисты "Кремонезе" реализовали 5 пенальти из 5-ти и сенсационно вышли в четвертьфинал Кубка Италии.

Кубок Италии

1/8 финала

17 января

"Наполи" – "Кремонезе" 2:2 (По пенальти – 4:5)

Голы: Жезус, 33, Симеоне, 36 - Пикель, 18, Афена-Гьян, 87

Удаление: Серниколе, 100 (вторая желтая карточка)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb