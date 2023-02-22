Об этом сообщает Еспресо.TV.

Состоявшаяся во Франкфурте встреча закончилась победой "Наполи" со счетом 2:0. В ворота "Франкфурта" по голу забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо.

На 58-й минуте "Айнтрахт" остался в меньшинстве. Красную карточку за грубую игру получил форвард немцев Коло Муани.

На групповом раунде "Наполи" опередил в квартете A английский "Ливерпуль", нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".

"Айнтрахт" финишировал в группе D вслед за английским "Тоттенхэмом" и оставил позади португальский "Спортинг" и французский "Марсель".

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

21 февраля

"Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия) 0:2

Голы: Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65

Удаление: Коло Муани, 58