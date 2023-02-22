"Наполи" уверенно победил "Айнтрахт" в Лиге чемпионов
Итальянский "Наполи" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Состоявшаяся во Франкфурте встреча закончилась победой "Наполи" со счетом 2:0. В ворота "Франкфурта" по голу забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо.
На 58-й минуте "Айнтрахт" остался в меньшинстве. Красную карточку за грубую игру получил форвард немцев Коло Муани.
На групповом раунде "Наполи" опередил в квартете A английский "Ливерпуль", нидерландский "Аякс" и шотландский "Рейнджерс".
"Айнтрахт" финишировал в группе D вслед за английским "Тоттенхэмом" и оставил позади португальский "Спортинг" и французский "Марсель".
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
21 февраля
"Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия) 0:2
Голы: Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65
Удаление: Коло Муани, 58
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче итальянский "Милан" оказался сильнее английского "Тоттенхэма".
- 15 февраля лондонский "Челси" с украинцем Михаилом Мудриком в составе уступил дортмундской "Боруссии".
- 21 февраля мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль".
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