"Наполи" стал чемпионом Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четверг, 4 мая, "Наполи" сыграл вничью с "Удинезе" (1:1). Команда Лучано Спаллетти набрала 80 очков и досрочно гарантировала себе чемпионство.

За 5 туров до конца сезона Серии А "Наполи" стал недостижим для "Лацио", который с 64 очками идет вторым.

Это первое чемпионство "Наполи" с сезона 1989/90, тогда за неаполитанцев выступал еще Диего Марадона. В общем, неаполитанцы получили третье Скудетто в своей истории.

В 2013, 2016, 2018 и 2019 годах "Наполи" занимал вторые места в Серии А.

В прошлом сезоне чемпионом Италии стал "Милан".