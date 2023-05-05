"Наполи" стал чемпионом Италии по футболу
Футбольный клуб "Наполи" досрочно гарантировал себе чемпионство в этом сезоне Серии А
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четверг, 4 мая, "Наполи" сыграл вничью с "Удинезе" (1:1). Команда Лучано Спаллетти набрала 80 очков и досрочно гарантировала себе чемпионство.
За 5 туров до конца сезона Серии А "Наполи" стал недостижим для "Лацио", который с 64 очками идет вторым.
Это первое чемпионство "Наполи" с сезона 1989/90, тогда за неаполитанцев выступал еще Диего Марадона. В общем, неаполитанцы получили третье Скудетто в своей истории.
В 2013, 2016, 2018 и 2019 годах "Наполи" занимал вторые места в Серии А.
В прошлом сезоне чемпионом Италии стал "Милан".
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