"Наполи" разгромил "Аякс" в Лиге чемпионов
Итальянский "Наполи" разгромил нидерландский "Аякс" в 4-м туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Наполи" - "Аякс" проходил в Неаполе и закончился вничью - 4:2. В ворота шотландцев забили Ирвинг Лосано, Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори и Виктор Осимхен.
За нидерландцев забили Дэви Классен и Стивен Бергвейн, реализовавший пенальти на 83-й минуте.
После 4-х матчей "Наполи" набрал 12 очков и гарантировал себе место в плей-офф. У "Аякса" 3 балла и третья позиция. Свой матч начнут в 22:00 "Ливерпуль" (6 баллов) и "Рейнджерс" (0).
Лига чемпионов
4-й тур. Группа А
12 октября
"Наполи" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 4:2
Голи: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен.), Лосано, 90 - Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)
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