Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Наполи" со счетом 5:1. Дубль оформил Виктор Осимхен, а по голу в ворота "Юве" забили Хвича Кварацхелию, Амир Ррахмани и Элиф Эльмас.

Единственный мяч для "Ювентуса" забил Анхель Ди Мария. На 42-й минуте аргентинец сделал счёт 2:1, однако этот гол так и не повлиял на ход встречи.

"Наполи" оторвался от "Милана" и "Ювентуса", занимающих вторую-третью позицию в турнирной таблице Серии А. Отрыв составляет 10 очков, однако у "россонери" 1 матч в запасе.

В последний раз "Ювентус" проигрывал в чемпионате Италии 8 октября - "Милану" (0:2). После этого туринцы одержали 8 побед подряд.

Серия А

18-й тур

13 января

"Наполи" – "Ювентус" 5:1

Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Ррахмани, 55, Эльмас, 72 - Ди Мария, 42

7 января в 17-м туре чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" победил "Удинезе".

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