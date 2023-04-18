Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра итальянских клубов состоится в Неаполе и начнется в 22.00. Вживую ее покажет Megogo.

В первой встрече "Милан" на своем поле победил "Наполи" со счетом 1:0.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

"Наполи" (Италия) - "Милан" (Италия)

Первая игра – 0:1

18 апреля

Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo