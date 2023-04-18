"Наполи" - "Милан": где и о которой смотреть игру 1/4 финала ЛЧ
Во вторник, 18 апреля, в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Наполи" принимает "Милан"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра итальянских клубов состоится в Неаполе и начнется в 22.00. Вживую ее покажет Megogo.
В первой встрече "Милан" на своем поле победил "Наполи" со счетом 1:0.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
"Наполи" (Италия) - "Милан" (Италия)
Первая игра – 0:1
18 апреля
Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 12 апреля в первом четвертьфинале Лиги чемпионов "Милан" оказался лучше "Наполя".
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