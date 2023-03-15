"Наполи" - "Айнтрахт": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
В среду, 15 марта, в 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Наполи" встречается с немецким "Айнтрахтом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На минувшей неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", итальянский "Милан" и мюнхенская "Бавария".
После матчей вторника, 14 марта, в следующий раунд прошли английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер".
Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
15 марта
"Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" (Германия)
Первый матч – 2:0
Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"
Начало в 22:00
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