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НАПК запустило санкционный процесс против российской Gavary Group, работающей на ВПК РФ

16 мартa, 2023 четверг
19:35
Экономика

НАПК запустил санкционный процесс против российской Gavary Group - компании-поставщика полимерной продукции в РФ, работающей на российский военно-промышленный комплекс

Об этом пишет Национальное агентство по предотвращению коррупции.

На ВПК РФ Gavary Group начала работу после начала полномасштабного вторжения.

"До недавнего времени Gavary Group публично заявляла, что поставляет свою продукцию подсанкционному концерну "Калашников", являющемуся производителем боевого автоматического и снайперского оружия, а также управляемых артиллерийских снарядов. Полимеры EVA от Gavary также используют в производстве спецобувей" – говорится в сообщении.

Gavary Group открыто поддерживает войну России против Украины и передает российским солдатам теплые стельки и обувь из EVA полимеров собственного производства и карематы.

Также отмечается, что компания продолжает поставлять свои товары в ряд европейских стран – в частности, в Германию, Польшу, страны Балтии и Швейцарию. НАПК рассказывает, что для этого компания использует дочерние фирмы.

Кроме того, Gavary Group продолжает сотрудничать с иностранными поставщиками сырья. С начала полномасштабного вторжения компания импортировала сырья более чем на $9 млн. Среди основных поставщиков встречаются немецкие, американские, французские, бельгийские и испанские компании.

"Российский ВПК состоит из тысяч компаний, мимикрирующих под гражданские и сотрудничающих с западными рынками, продавая условные коврики для автомобилей. Остановить работу российской военной машины мы сможем только тогда, когда Украина и наши партнеры по санкционной коалиции разоблачат и заблокируют деятельность всех подобных компаний" , - заявила глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская.

Справочно. Gavary Group производит широкий спектр продукции из полимеров: от ковриков для авто до кабельно-проводникового покрытия и виброизоляционных материалов для железнодорожных путей. По данным НАПК, до 24 февраля 2022 года партнерами Gavary были российские железные дороги и Московский метрополитен. В 2016 году компанию отметили на федеральном уровне за существенный вклад в процесс импортозамещения в РФ.

санкции против России
война с Россией
НАПК
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