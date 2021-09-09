НАПК выявило уголовные нарушения в декларациях судьи КСУ Касминина и нардепа "слуги" Куницкого
Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений в декларациях нардепа фракции "Слуга народа", судьи КСУ и двух депутатов местных советов
Об этом сообщает пресс служба Назка.
Так, НАПК выявило признаки уголовного преступления (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины) в еще четырех декларациях чиновников.
Нарушение обнаружили в декларациях:
- Александра Касминина, судьи Конституционного суда Украины. Недостоверные сведения - 2400000 грн. Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.
- Александра Куницкого, народного депутата Украины. Недостоверные сведения - 2300000 грн. Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. Шекелей (2300000 грн).
- Аллы Стечишин, депутата Тернопольского областного совета. Недостоверные сведения - 9400000 грн. В частности депутат не указал в декларации информацию о нескольких земельных участков, принадлежащих ее мужу.
- Александра Цуканова, директора ГП "Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз" - депутата Бориспольского городского совета. Недостоверные сведения - 7200000 грн. Среди других активов депутат не указал земельный участок площадью 990 м2 и финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере $ 208 тыс. (Более 5 млн грн).
Сейчас информация о выявленных признаках уголовных правонарушений передана в Национальный антикоррупционного бюро Украины.
Отмечается, что в целом с начала года выявили 19 деклараций с признаками уголовного преступления, в которые внесли недостоверные сведения на 343 млн грн.
- Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку еще 68 деклараций чиновников, в том числе 49 народных депутатов.
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