НАПК выявило признаки обогащения начальника районного ТЦК Одессы на почти 47 млн грн

Об этом информирует пресс-служба .

"НАПК на основании информации из материалов уголовного производства, полученной от СУ ГУНП в Николаевской области, а также проведенного мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) города Одесса Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн грн", - говорится в заявлении.

В мае 2022 года супруги военкома купили квартиру в Одессе площадью 111,1 кв.м за 600 тыс. грн, которую через год продали за 7,56 млн грн. Затем его жена приобрела автомобиль Toyota Highlander за почти 1,9 млн грн, который затем был продан за 2 млн грн.

В том же году мать военком подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками площадью 259,2 кв.м в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 млн. грн.

НАПК выявило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Теща Кушнерова за последние несколько лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более 300 тыс. грн, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. Хотя в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля. Также установлено, что ранее теща военкома купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D за 1,4 млн грн, который затем перепродала своей дочери за 1,5 млн грн.

В августе 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на сумму 30 млн грн, что подтверждается данными из реестра нотариальных действий, хотя не имели на это достаточных официальных доходов, пишет НАПК.

Отдельное внимание агентство привлекло к сыну военкома

Сын Кушнерова купил квартиру площадью 55,8 кв.м в Одессе почти за полмиллиона гривен и автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 511 еще за почти полмиллиона гривен, также не имея на это достаточных денежных активов из законных источников.

"Привлекает внимание тот факт, что еще в 2018 году сын военкома совершил покупку, стоимость которой значительно превышала его тогдашние официальные доходы, а именно – приобрел у начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн, который впоследствии перепродал. Во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно – согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приодретения указанных объектов недвижимости и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов", – говорится в материале.

Декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств.

НАПК отправило материалы относительно Вячеслава Кушнерова в полицию для решения вопроса о добавлении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и проведении досудебного расследования с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Что известно о ситуации в областном Одесском ТЦК

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" ".

По информации журналистов, в конце 2022 года Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

22 июня в "Юге" заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.