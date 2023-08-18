НАПК выявило признаки незаконного обогащения и.о. мэра Запорожья более чем на 9 млн грн
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета, и.о. мэра Анатолия Куртева
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
"Так, в августе прошлого года во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. долл. США и 650 евро. Обыск производился в рамках досудебного расследования по уголовному производству, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета", - рассказали в Агентстве.
Там отметили, что Куртев в ответ на запрос НАПК заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, однако антикоррупционеры получили доказательства того, что он все-таки пользовался указанным жильем (об этом свидетельствуют свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения), а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным им законным способом.
"В исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму", - рассказали в НАПК.
"Помощник секретаря горсовета, который также проживал в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли", - добавили в пресс-службе.
Таким образом, у Куртева обнаружены необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы, резюмировали в НАПК.
Свои выводы по результатам мониторинга образа жизни Куртева НАПК направило НАБУ для дальнейшего расследования.
Реакция Куртева
И.о. мэра Запорожья заявил, что антикоррупционные органы были введены в заблуждение, а он готов сотрудничать со следствием.
"Пока мы не имели возможности ознакомиться с заключением НАПК, поэтому посылаем официальный запрос для ознакомления. В любом случае я готов к сотрудничеству с детективами НАБУ для полного и быстрого выяснения ситуации", - написал Куртева в Telegram.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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