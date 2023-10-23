НАПК выявило необоснованные активы более чем на 255 млн грн во время проверки военкомов

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об обнаружении необоснованных активов и признаков незаконного обогащения среди руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). За последние полгода, мониторинг образа жизни военкомов, проведенный НАПК, выявил такие признаки на сумму более 255 млн грн.

В июле 2023 г. ДБР сообщило о подозрении бывшему начальнику Одесского областного военного комиссариата Евгению Борисову. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму более 188 миллионов гривен и совершении преступления умышленного уклонения от службы.

Также ДБР выявило признаки коррупционных нарушений у подчиненных Борисова – Дениса Галушка, являющегося заместителем начальника ТЦК Одесской области. По результатам мониторинга образа жизни Галушки, установлены факты его незаконного обогащения на сумму более 14 миллионов гривен. Также в собственности его родственников были обнаружены дорогостоящие автомобили и недвижимость, доходы с которых не могли быть объяснены законными источниками.

В октябре НАПК выявило признаки незаконного обогащения начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму около 47 миллионов гривен. Его родственники также стали владельцами недвижимости и автопарка, стоимость которых превышает их официальные доходы.

Кроме того, НАПК выявило признаки незаконного обогащения у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикало почти на 8,5 миллиона гривен. Отец и супруга Пикала приобрели имущество, стоимость которого превышает их законные доходы.

НАПК выяснило, что заместитель начальника Полтавского областного ТЦК приобрел необоснованные активы более чем на 1,8 млн грн. Дело его передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Также было установлено, что начальник Самборского районного ТЦК Львовской области и его жена приобрели недвижимое имущество более чем на 4,4 млн грн, что превышает их законные доходы. В этом случае материалы переданы в САП для решения вопроса о признании активов необоснованными.

В ходе мониторинга образа жизни руководителей ТЦК были обнаружены необоснованные активы и знаки незаконного обогащения на 255 млн. 629 тыс. грн. Одним из коррупционных способов, который создает условия для незаконного обогащения военкомов, есть получение неправомерной выгоды посредством неназначения военнообязанных к службе через решение ВЛК. Чтобы минимизировать коррупционные риски, необходимо цифровизировать процессы, включая регистрацию военнообязанных и обмен информацией между реестрами.

"Соблюдение стандартов добродетели в сфере безопасности и обороны имеет особенно важный контекст во время широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Устранить причины коррупционных практик в ТЦК возможно, только утвердив и реализовав соответствующий план мероприятий, подготовленный НАПК. Национальное агентство еще в 2022 году провело тщательный анализ процессов границы, выявило ряд схем и коррупционных рисков, недостатки и пробелы в законодательном регулировании и предложило решение для их устранения. НАПК Александр Новиков.