НАПК выявило нарушения в декларации главы Минобразования Шкарлета

Об этом НАПК сообщило в Facebook.



"В течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В декларациях должностные лица указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн)", - говорится в сообщении.



Признаки административного правонарушения НАПК обнаружили в декларациях:

министра образования и науки Украины;

бывшего Председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

5 народных депутатов Украины;

12 депутатов местных советов.

Напомним, 26 октября НАПК завершило полную проверку декларации президента Владимира Зеленского и не нашло в ней признаков незаконного обогащения.