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НАПК выявило нарушения в декларации главы Минобразования Шкарлета

16 ноября, 2021 вторник
19:04
Общество Сергей Шкарлет

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки административного правонарушения "Представление заведомо недостоверных сведений" в декларации главы Министерства образования Сергея Шкарлета

Об этом НАПК сообщило в Facebook.

"В течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В декларациях должностные лица указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн)", - говорится в сообщении.

Признаки административного правонарушения НАПК обнаружили в декларациях:

  • министра образования и науки Украины;
  • бывшего Председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);
  • 5 народных депутатов Украины;
  • 12 депутатов местных советов.
В декларации Шкарлет указал, что в 2018 году он приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска за 288 тыс. грн.

Согласно материалам проверки, по договору купли-продажи автомобиль обошелся Шкарлетту в 49 тыс. грн. Министр уверяет, что заплатил за автомобиль сумму, указанную в декларации.

НАПК отметило, что в среднем нарушения обнаружили в каждой пятой декларации. В целом агентство обнаружило недостоверные сведения в декларациях на 271 млн грн.
  • Напомним, 26 октября НАПК завершило полную проверку декларации президента Владимира Зеленского и не нашло в ней признаков незаконного обогащения.
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НАПК
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