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НАПК выявило нарушения на 230 млн грн в декларациях чиновников за ноябрь

16 декабря, 2021 четверг
12:14
Общество НАЗК

НАПК опубликовало отчет за ноябрь, в котором говорится о нарушении в декларациях более чем на 230 млн грн

Об этом пишет НАПК в Facebook.

"По результатам полной проверки деклараций в ноябре НАПК выявило недостоверные сведения в декларациях должностных лиц на 234 млн гривен. Всего в течение ноября НАПК завершило полную проверку 96 деклараций", - говорится в сообщении.

В декларациях двух нардепов местных советов НАПК зафиксировало признаки необоснованных активов на более чем 8,8 млн грн.

В частности, разница между стоимостью приобретенных депутатом Новопетровского сельского совета Вышгородского района объектов недвижимости и его законными доходами составила 6,6 млн грн.

При наличии оснований эту информацию передадут в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для обращения в дальнейшем в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов и взыскания их в доход государства.

Кроме того, в 19 декларациях зафиксировали недостоверную информацию более чем на 1,1 млн грн, в том числе в документах одного нардепа Украины и 19 депутатов местных советов.

Также нарушение было найдено в декларации депутата Вышгородского городского совета: он указал криптовалюту Bitcoin стоимостью 18,9 млн грн, однако во время проверки ее наличие не подтвердил.

В декларации депутата Львовского облсовета есть нарушение на сумму, превышающую 27 млн грн. Среди всего не указано несколько грузовиков.

Сведения о ложной информации НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора.

В 22 декларациях обнаружены административные правонарушения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. гривен до 1,1 млн гривен).

Недостоверные сведения указали бывший мэр Глухова, заместитель начальника Сумской таможни ГФС, 11 депутатов местных советов.

Еще 18 деклараций содержат незначительные нарушения, а 37 - ложную информацию и сумму до 100 прожиточных минимумов, что не предусматривает уголовной и административной ответственности.

В НАПК добавляют, что в течение 11 месяцев 2021 года было проверено 831 декларацию, в 72 из которых зафиксированы уголовные правонарушения.

В целом за январь-ноябрь обнаружены недостоверные сведения на сумму 943,5 млн. грн.

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