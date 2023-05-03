НАПК внесло в реестр коррупционеров Богдана Хмельницкого – фигуранта скандала с закупками продовольствия для ВСУ
НАПК внесло в реестр коррупционеров экс-главу Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Украины Богдана Хмельницкого
Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.
Напомним, что Хмельницкий является фигурантом громкого скандала с закупкой продовольствия для ВСУ по завышенным ценам, в том числе яиц по 17 гривен за штуку. Ранее суд его оштарфовал за предоставление НАПК недостоверной информации с нарушением сроков.
"Основанием для внесения его в реестр коррупционеров стало выполнение Министерством обороны внесенного в январе 2023 года предписания НАПК, по результатам которого чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности - еще до начала громкого скандала с завышенными ценами на продукты питания Хмельницкий не предоставил по запросу НАПК копии отчета ауд закупок в возглавляемом им Департаменте, располагая его", - сообщили в НАПК.
"Стратегическая важность решений суда и Минобороны относительно привлечения Богдана Хмельницкого к административной и дисциплинарной ответственности заключается не в размере штрафа или строгости примененного дисциплинарного взыскания, а в констатации факта, что препятствование законной деятельности НАПК по предотвращению коррупции уже связано с коррупцией. лица, которые будут в дальнейшем совершать такие действия, непременно будут наказаны с внесением в реестр коррупционеров", - отметил заместитель главы Агентства Андрей Вишневский.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
- Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.97
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное