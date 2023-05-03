Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, что Хмельницкий является фигурантом громкого скандала с закупкой продовольствия для ВСУ по завышенным ценам, в том числе яиц по 17 гривен за штуку. Ранее суд его оштарфовал за предоставление НАПК недостоверной информации с нарушением сроков.

"Основанием для внесения его в реестр коррупционеров стало выполнение Министерством обороны внесенного в январе 2023 года предписания НАПК, по результатам которого чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности - еще до начала громкого скандала с завышенными ценами на продукты питания Хмельницкий не предоставил по запросу НАПК копии отчета ауд закупок в возглавляемом им Департаменте, располагая его", - сообщили в НАПК.

"Стратегическая важность решений суда и Минобороны относительно привлечения Богдана Хмельницкого к административной и дисциплинарной ответственности заключается не в размере штрафа или строгости примененного дисциплинарного взыскания, а в констатации факта, что препятствование законной деятельности НАПК по предотвращению коррупции уже связано с коррупцией. лица, которые будут в дальнейшем совершать такие действия, непременно будут наказаны с внесением в реестр коррупционеров", - отметил заместитель главы Агентства Андрей Вишневский.