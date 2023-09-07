НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкий Şişecam Group

Об этом информирует пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Şişecam является вторым в мире производителем стеклянной посуды, пятым – стеклянной упаковки и листового стекла, а также международным лидером в производстве соды кальцинированной и хромовых химических веществ. Только за 2022 год доход турецкой компании достиг 3,6 млрд долларов, а чистая прибыль – 740 млн долларов.

"С начала российской агрессии, в 2014 году, Sisecam Flat Glass производит производство в направлении архитектурно-строительного и автомобильного стекла в России на ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан. Там производятся и "Шахеды", которыми россияне регулярно атакуют Украину", - говорится в материале.

В РФ компания Şişecam производит более 1,5 млн тонн стекла разных видов в год, вкладывая более 1,25 млрд долларов в свои российские предприятия. Турецкий производитель нанимает 3414 работников на заводах в стране-спонсорке терроризма, помогая ей поддерживать экономику и военную машину.

В частности, дочерние фирмы Şişecam Group, специализирующиеся на производстве листового стекла, стеклянной посуды и упаковки, заплатили в прошлом году налогов в России более чем на 11,2 млн долларов.

По данным НАПК, Россия нуждается в дополнительных деньгах для своего военного бюджета, поскольку ведение войны стоит ей дорого, а санкции и замораживание активов ухудшают ее экономическое положение. Поэтому враг рассчитывает на налоговые поступления от таких компаний.

"Стоит также упомянуть, что российские законы требуют от работодателей сотрудничать с властью в мобилизационной кампании, например, передавая личные данные работников военкомату. Несмотря на то, что иностранная компания может утверждать, что власть не обращалась к ней с такими вопросами, чем дольше компания остается в РФ тем труднее будет объяснить, что ей удалось обойти требования этих законов", - пишет пресс-служба.

Нацагентств по предотвращению коррупции отмечает, что никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства турецкой компании Şişecam Group не было.