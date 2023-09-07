НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкий Şişecam Group
Турецкая группа Şişecam, занимающаяся производством стекла и химикатов, попала в список международных спонсоров войны Национального агентства Украины по предотвращению коррупции. Компания не прекращает торговлю с Россией и является самым крупным поставщиком на российский рынок
Об этом информирует пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.
Şişecam является вторым в мире производителем стеклянной посуды, пятым – стеклянной упаковки и листового стекла, а также международным лидером в производстве соды кальцинированной и хромовых химических веществ. Только за 2022 год доход турецкой компании достиг 3,6 млрд долларов, а чистая прибыль – 740 млн долларов.
"С начала российской агрессии, в 2014 году, Sisecam Flat Glass производит производство в направлении архитектурно-строительного и автомобильного стекла в России на ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан. Там производятся и "Шахеды", которыми россияне регулярно атакуют Украину", - говорится в материале.
В РФ компания Şişecam производит более 1,5 млн тонн стекла разных видов в год, вкладывая более 1,25 млрд долларов в свои российские предприятия. Турецкий производитель нанимает 3414 работников на заводах в стране-спонсорке терроризма, помогая ей поддерживать экономику и военную машину.
В частности, дочерние фирмы Şişecam Group, специализирующиеся на производстве листового стекла, стеклянной посуды и упаковки, заплатили в прошлом году налогов в России более чем на 11,2 млн долларов.
По данным НАПК, Россия нуждается в дополнительных деньгах для своего военного бюджета, поскольку ведение войны стоит ей дорого, а санкции и замораживание активов ухудшают ее экономическое положение. Поэтому враг рассчитывает на налоговые поступления от таких компаний.
"Стоит также упомянуть, что российские законы требуют от работодателей сотрудничать с властью в мобилизационной кампании, например, передавая личные данные работников военкомату. Несмотря на то, что иностранная компания может утверждать, что власть не обращалась к ней с такими вопросами, чем дольше компания остается в РФ тем труднее будет объяснить, что ей удалось обойти требования этих законов", - пишет пресс-служба.
Нацагентств по предотвращению коррупции отмечает, что никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства турецкой компании Şişecam Group не было.
- По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.
- 10 августа в список попал крупнейший в мире производитель алкоголя Bacardi.
- Также НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России.
- 24 августа сообщалось, что НАПК внесло в спонсоры войны компании Philip Morris International и Japan Tobacco International, которым принадлежит ряд известных марок сигарет.
- 1 сентября Национальное агентство внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список спонсоров войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 40.15Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное