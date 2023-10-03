НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейшие нефтегазовые компании Китая

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В список международных спонсоров войны попали компании: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum. Корпорация (CNPC).

CNOOC Group является третьей по величине национальной нефтяной компанией Китая: она является крупнейшим морским добытчиком нефти и газа в КНР.

"Дочерняя компания CNOOC Limited, как и другая китайская компания CNPC, имеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ-2", расположенном на полуострове Гидан в Арктическом регионе РФ. Капитальные вложения для запуска проекта "Арктик СПГ-22 на полную мощность" оцениваются в 21,3 млрд. дол. США", - говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания не прекратила сотрудничество со страной-агрессоркой: в июле была достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей основе гравитационного типа проекта "Арктик СПГ-2". Участие в его открытии принимал лично Владимир Путин.

"Реализация этого проекта может увеличить долю России на мировом рынке сжиженного природного газа до 15%, в настоящее время ее доля составляет около 8%", - объясняют в НАПК.

Вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти, Sinopec Group в конце марта 2022 заявила, что продолжит покупать сырую нефть и газ у России, даже если страны Запада усилят санкции против РФ.

Компания владеет 10% процентами акций ПАО "Сибур Холдинг": за первое полугодие этого года только российский холдинг уплатил РФ налогов на сумму 33 млрд рублей (347 млн долл.).

"Sinopec через подконтрольную "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" также владеет долей 40% в ООО "Амурский газохимический комплекс". В 2022 году этим предприятием было уплачено налогов на сумму 2,1 млрд руб. (или 30 млн долл. США) в бюджет РФ", - добавили в НАПК.

Крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа China National Petroleum Corporation интегрирована с крупнейшими российскими компаниями в области нефтегазовой отрасли и правительством. Среди основных общих проектов:

ОАО "Ямал СПГ" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатек", в котором CNPC владеет 20% акций);

проект "Арктик СПГ-2" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатек", в котором CNPC владеет долей 10%);

газопровод "Сила Сибири" (CNPC и подсанкционное АО "Газпром" являются операторами указанного газопровода);

нефтепровод "Сковородино-Мохе-Дацин" и т.д.

Поскольку компания владеет частью в российских компаниях, она платит налоги, на которые РФ может продолжать войну против Украины. В частности, сумма налога на прибыль "Ямал СПГ" в 2022 году составила около 80 млрд рублей (1,14 млрд долл.).

Вдобавок, "Газпром" и CNPC в сентябре прошлого года перешли на оплату услуг в национальных валютах: это помогает усиливать и стабилизировать российский рубль.

Стоит также напомнить, что правительством государства-агрессора с 1 января 2023 г. сроком на три года была повышена ставка по налогу на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%. Это означает, что налоги от экспорта сжиженного природного газа почти вдвое ( +70%) увеличат наполнение бюджета России", - напомнили в НАПК.