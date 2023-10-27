НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны итальянского производителя Camozzi
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянскую группу компаний Camozzi в перечень международных спонсоров войны. Они до сих пор продолжают работать в России
Об этом пишет НАПК.
Отмечается, что это решение было принято из-за того, что компания продолжает вести бизнес в России, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом (ВПК) и ее завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма.
Клиентами Camozzi в России являются заводы ВПК агрессора, продукция которых активно используется в войне против Украины, а именно ОАО "Ижорские заводы", ОАО "Коломенский завод"; ОАО "Силовые машины"; ОАО "НПК "Уралвагонзавод" и холдинг "ПетрозаводскМаш".
Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабного вторжения сотрудничает с подсанкционным AT "Тихвинский вагоностроительный завод" и АО "Челябинский цинковый завод", контролируемым подсанкционными российскими олигархами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.
К тому же компания работает "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" в Симферополе. Camozzi на своем официальном сайте нигде не отмечает о своей работе в Крыму, вероятно, опасаясь международного осуждения.
В России Camozzi работает через ООО "Камоцци Пневматика". Есть там 32 отделения, 500 сотрудников и 80 тысяч предприятий-клиентов.
"В Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне учредителей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин россии Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi", - добавили в сообщении.
Справка. Camozzi Group – международный итальянский концерн по производству пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. Компания является одним из мировых лидеров в этой области. Она представлена в 78 странах мира, в том числе и в России. Заводы Camozzi не прекратили свою деятельность после того, как Российская федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.
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