НАПК внесло OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за деятельности в РФ
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за деятельности в РФ и признание "ЛДНР"
Об этом информирует пресс-служба НАПК .
"OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит к лидерам рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен более чем в 1 850 населенных пунктах государства-террориста, что подчеркивает его важность для борющейся экономики России". с санкциями Запада и пытается обойти их", - пишет ведомство.
Венгерский OTP Bank является одним из ведущих банков на российском рынке финансовых услуг и имеет дочерние банки в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.
Банк занимает 2 место на рынке предоставления кредитов в пунктах продаж товаров с долей этого рынка 15,3%, а также занимает восьмое место в России на рынке кредитных карт.
Российский ОТП получил в 2020 году 113 млн рублей прибыли и уплатил в бюджет страны-агрессора колоссальную сумму – около 190 млн рублей только налога на прибыль.
Как стало известно в СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования военным РФ. Россияне, призванные на службу и их семьи, могут подать заявление на отсрочку платежей по кредитам. Банки ссылаются на закон РФ от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ, фактически признавая так называемую "ЛДНР".
4 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание "ЛДНР".
- Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны России в Украине.
- А еще НАПК внесло Metro Cash & Carry в перечень международных спонсоров войны, ведь компания продолжает работать в России.
- 23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. После полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работу в России.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.
- 13 апреля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны. Причиной такого решения стало то, что компания не ушла с российского рынка и по-прежнему остается там лидером по продажам смартфонов.
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