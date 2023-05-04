Об этом информирует пресс-служба НАПК .

"OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит к лидерам рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен более чем в 1 850 населенных пунктах государства-террориста, что подчеркивает его важность для борющейся экономики России". с санкциями Запада и пытается обойти их", - пишет ведомство.

Венгерский OTP Bank является одним из ведущих банков на российском рынке финансовых услуг и имеет дочерние банки в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

Банк занимает 2 место на рынке предоставления кредитов в пунктах продаж товаров с долей этого рынка 15,3%, а также занимает восьмое место в России на рынке кредитных карт.

Российский ОТП получил в 2020 году 113 млн рублей прибыли и уплатил в бюджет страны-агрессора колоссальную сумму – около 190 млн рублей только налога на прибыль.

Как стало известно в СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования военным РФ. Россияне, призванные на службу и их семьи, могут подать заявление на отсрочку платежей по кредитам. Банки ссылаются на закон РФ от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ, фактически признавая так называемую "ЛДНР".

4 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание "ЛДНР".