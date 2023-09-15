НАПК внесло одного из крупнейших производителей бриллиантов в список спонсоров войны
Одна из крупнейших компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports не прекратила сотрудничество с РФ: НАПК внесло индийскую компанию в перечень международных спонсоров войны
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Компания Shree Ramkrishna Exports продолжила закупать российские алмазы, несмотря на введенные против РФ санкции в этой сфере. Кроме того, в 2023 году она увеличила закупку втрое по сравнению с 2021 годом.
"Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производят 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из России, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение", – говорится в сообщении.
В НАПК указали, что компания, для приобретения необработанных алмазов в РФ заключает "тайные соглашения" и в дальнейшем выполняет огранку, полировку, классификацию драгоценных камней и экспортирует его. В то же время, на сайте компания сообщает, что "необработанные алмазы происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения. Мы проверяем все наше сырье, чтобы обеспечить соблюдение этических соображений".
"Однако цифры говорят о другом. Так, за 2021 год Shree Ramkrishna Exports закупила у России алмазов на свыше 59 млн долл. США, а уже в 2022 году, после применения западных санкций против России, - на свыше 198 млн долл. США. "В 2023 году компания также активно продолжает сотрудничество с агрессором. Только за первое полугодие она закупила алмазов на сумму более 132 млн долл. США, что втрое больше чем в 2021", - пояснили в НАПК.
Там подчеркнули, что индийская компания Shree Ramkrishna Exports, скупая российские алмазы, активно спонсирует агрессию против Украины.
- По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.
- 7 сентября турецкая группа Şişecam, занимающаяся производством стекла и химикатов, также попала в список международных спонсоров войны Национального агентства Украины по предотвращению коррупции. Компания не прекращает торговлю с Россией и является самым крупным поставщиком на российский рынок.
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