Об этом сообщает прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Причиной такого решения является то, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов не только не прекращает вести бизнес с РФ, но и усиливает сотрудничество с агрессором. В частности, в прошлом месяце DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией "Росатом" по развитию Северного морского пути", - заявили в НАПК.

По информации ведомства, протяженность Северного морского пути составит более 5,6 тыс. км от Мурманска до Владивостока, вдоль побережья морей и Северного Ледовитого и Тихого океанов.

После подписания соглашения с Росатомом глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что развитие Северного морского пути – это стратегический проект, который дополнительно принесет в бюджет России около 20 трлн рублей (224 млрд долл. США). Таким образом, официальное лицо РФ прямо подтверждает выгоду государства-террориста от сотрудничества с DP World. Эти дополнительные средства будут использованы Россией, в том числе для финансирования войны против Украины", - отметили в НАПК.

В Агентстве добавили, что сотрудничество Росатома и DP World будет способствовать транзиту товаров в Россию в обход санкций. Кроме того, по Северному морскому пути могут переправлять и другие нелегальные грузы и оружие.

При этом отмечается, что DP World активна и в Украине. Как отмечают в НАПК, в 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала ТИС в Южном порту, благодаря чему "обладает достаточной информацией о состоянии отрасли морских перевозок в Украине из-за агрессии России". Кроме того, DP World производит перевалку украинского зерна, в том числе в рамках работы зернового коридора.

Один из самых крупных мировых портовых операторов DP World специализируется на логистике грузов, работе портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. Она обрабатывает 70 млн контейнеров, которые ежегодно привозят около 70 тыс. судов, и работает более чем в 69 странах на всех континентах.

Список "Международные спонсоры войны" разработан НАПК. Все компании, сотрудничающие с агрессором и включенные в реестр, вносятся в крупнейшую в мире базу данных World-Check.