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OPINION

НАПК внесло китайских производителей видеокамер для дронов в "блэк-лист": чем это вредит армии

Дмитрий Снегирев
15 июля, 2023 суббота
16:02
Мнение

Борьба против производителей, продолжающих работать в РФ, или банальный передел рынка?

НАПК включило китайские компании Hikvision и Dahua Technology в список международных спонсоров войны – это решение уже успели раскритиковать военные эксперты и проекты типа United 24. Ведь не все санкции одинаково полезны. Некоторые – напротив, могут откровенно навредить ВСУ.

5 июня 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) официально внесло двух китайских производителей и поставщиков оборудования для видеонаблюдения (Hikvision и Dahua Technology) в так называемый черный список международных спонсоров войны.

В НАПК это решение мотивировали тем, что обе компании активно работают в РФ, наполняя бюджет страны-агрессора и поставляя оборудование двойного назначения, которое может использоваться в военных целях. Агентство также ссылается на кейсы США и Австралии, которые включили Dahua Technology и Hikvision в список компаний, продукция которых представляет угрозу национальной безопасности.

Отвечаю на вопрос, почему же эта практика не может быть полезна Украине.

Украина – не США и даже не Австралия. Возможности отечественного военно-промышленного комплекса – несравнимы, равно как и финансовая способность государственного бюджета. Более того, мы – страна, которая воюет.

А поэтому, в отличие от наших западных партнеров, мы просто не можем позволить себе применять табу на продукцию, приобретенную за бюджетные средства, в которой остро нуждаются Вооруженные Силы Украины, и которая достаточно хорошо себя зарекомендовала в полевых условиях.

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"Можем предположить, что НАПК, принимая решение, ухудшающее поставку критических запчастей к большинству дронов, необходимых для нужд войска, могло об этом не знать. Как и о том, что сотни километров фронта мониторятся через "глаза", произведенные Dahua на сотнях "каэспэшек" от роты и выше. Бывает и такое, а тут добрые люди написали о нескольких миллионах долларов налогов, уплаченных в России "дочками" владельцев китайских брендов в России",- прокомментировал это решение НАПК майор 103-й бригады ТРО ВСУ, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин.

Более того, начиная с далекого 2016 года, почти 40 тысяч камер Hikvision в разных уголках страны служат правоохранительным органам Украины при организации систем видеонаблюдения, а на платформе Hikcentral с этим же софтом интегрировано еще несколько сот тысяч камер.

В целом, по статистике, Hikvision и Dahua покрывают около 60% украинского рынка смарткамер. Еще 20-25% приходится на долю китайских Uniview и Tiandy, и до 15% делят другие мировые производители. Устранение двух лидеров с украинского рынка приведет к необходимости замены всей инфраструктуры, и это займет не менее полугода.

В свою очередь это будет означать, что в течение всего этого периода на передовой воины будут испытывать острую нехватку "глаз" и "боевых птиц". Так что предлагает НАПК? Поставить войну на паузу на эти полгода?

И это еще не всё. Ситуация с Dahua Technology и Hikvision может стать своеобразным прецедентом и поставить под угрозу закупку "Мавиков" для ВСУ.

Ведь не секрет, что россияне тоже активно пользуются на войне так называемыми свадебными дронами. Так что же помешает НАПК внести их производителя DJI в тот же блэклист? И как больно такое решение ударит по украинским военным?

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Как отмечает Борис Кушнирук, такая практика может завести слишком далеко. Потому что все те же заводы Hikvision и Dahua, которые попали под раздачу от НАПК, на территории Китая являются контрактными производителями камер для японского бренда Panasonic, немецкого Bosch и американского Honeywell. Значит ли это, что теперь мы должны отказаться от продукции этих мировых брендов?

Решение НАПК уже серьезно затормозило проект United24 по изготовлению морских дронов.

На этом фоне наш враг наоборот – учится на собственных ошибках, увеличивает количество дронов, тепловизоров, камер слежения. Не стоит недооценивать противника, это может слишком дорого стоить. И тем более не стоит принимать решения, которые поставят наших защитников в заведомо невыгодные условия по сравнению с агрессором.

Напомню, несмотря на колоссальные потери и пробуксовку на Донбассе, оккупанты не оставляют амбициозных планов выйти на админграницы Луганщины и создать ударную группировку, которая будет угрожать украинскому гарнизону в Славянске. Для этого россияне отвлекают ВСУ и подтягивают резервы для наступления на Лиманском и Купянском направлениях.

Специально для Еспресо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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