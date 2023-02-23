НАПК внесло французскую корпорацию "Ашан" в перечень международных спонсоров войны РФ в Украине
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию "Auchan" в перечень международных спонсоров войны России в Украине
Об этом информирует НАПК .
Корпорация представлена во многих странах мира и является одним из крупнейших операторов розничных сетей сети продуктовых гипермаркетов "Ашан". После 24 февраля 2022 г. компания не закрыла свой бизнес в России, чем продолжила финансировать государство-спонсора терроризма.
"Для Ашана Россия является вторым по значимости рынком сбыта после Франции. Лишь в 2020 году российский Ашан оплатил 167 миллионов долларов в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов Су-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр" или 47 тысяч автоматов АК-74", - заявил глава НАПК Александр Новиков.
Журналисты The Insider, Le Monde и Bellingcat выяснили, что с начала полномасштабной войны российская дочерняя компания Ашана поставляла под видом "гуманитарной помощи" товары военным врагам на временно оккупированные территории Украины, а также помогала с выполнением мобилизационных мероприятий в российской федерации.
"Мы не можем позволить, чтобы Россия продолжила получать эти средства, за которые потом убивает украинцев. Мы хотим, чтобы любым компаниям было стыдно сотрудничать с убийцами. Институт репутации должен работать, поэтому мы внесли Auchan в список спонсоров войны", - добавил Новиков.
- Отметим, что 26 марта генеральный директор Ашана Ив Клод сообщил , что компания не уйдет с российского рынка. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан" и другие торговые сети, продолжающие деятельность в РФ.
- Позже Ашан.Украина заявила , что французские владельцы больше не будут финансировать свой бизнес в РФ: российский офис опроверг это утверждение.
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