Об этом информирует НАПК .

Корпорация представлена во многих странах мира и является одним из крупнейших операторов розничных сетей сети продуктовых гипермаркетов "Ашан". После 24 февраля 2022 г. компания не закрыла свой бизнес в России, чем продолжила финансировать государство-спонсора терроризма.

"Для Ашана Россия является вторым по значимости рынком сбыта после Франции. Лишь в 2020 году российский Ашан оплатил 167 миллионов долларов в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов Су-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр" или 47 тысяч автоматов АК-74", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Журналисты The Insider, Le Monde и Bellingcat выяснили, что с начала полномасштабной войны российская дочерняя компания Ашана поставляла под видом "гуманитарной помощи" товары военным врагам на временно оккупированные территории Украины, а также помогала с выполнением мобилизационных мероприятий в российской федерации.