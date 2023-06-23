Об этом сообщили в НАПК.

"Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину", - заявила пресс-служба.

Сообщается, что компания принадлежит частному китайскому предпринимателю-миллиардеру Ли Шуфу и имеет несколько брендов, среди которых Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

В 2022 году Geely вошла в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500 и заняла 229 место.

Главный исполнительный директор автопроизводителя Дэниел Ли заявил, что не хочет заставлять свои компании покидать рынок России: "Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента".

"Он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в РФ после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения России в Украину. Так, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом , с 5543 единиц до 12673 единиц", – рассказывают в ведомстве.

Доход Geely Auto Group в прошлом году составил более 20 млрд. долларов.

Дистрибьютором бренда Geely в России является ООО "Джили-Моторс", которое увеличило выручку за 2022 год на 82% до 800 млн долларов, чистую прибыль на 5105% до $201 млн, налогами в бюджет РФ заплатило более 51,4 млн долларов.

Новые автомобили Geely продолжают появляться и продаваться в России. В мае этого года в 89 городах работает 157 официальных дилерских центров компании.

Руководство компании не осуждало войну России против Украины.

Как отмечается на сайте НАПК, целью внесения в перечень международных спонсоров войны является сокращение ресурсов России для ведения войны через внесанкционные инструменты (не привлекая ресурсы стран-союзников). Также такой перечень служит для привлечения внимания в глобальном медийном пространстве к компании, объявленной "международным спонсором войны" и к войне в целом.

Чтобы быть исключенной из реестра, определенная компания должна:

выйти с российского рынка или прекратить ведение бизнеса с Россией;

или предоставить реалистичный достижимый в краткосрочной перспективе план выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его исполнение до определенной даты;

или прекратить все хозяйственные операции в России, оставив там лишь формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

16 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило из перечня международных спонсоров войны первую компанию – ирландскую Peninsula Petroleum Limited .

По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.