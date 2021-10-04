НАПК учтет информацию с Pandora Papers при проверке электронных деклараций Зеленского и Баканова

Об этом Радио НВ рассказал глава НАПК Александр Новиков.

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эту информацию также будут учитывать. Первый помощник президента на общественных началах (Сергей Шефир, - ред.) - не является лицом, подающим декларацию , а следовательно, мы не можем проверить декларацию. А декларацию главы СБУ мы проверяем ", - отметил Новиков.

Глава НАПК добавил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова проходит в соответствии с порядком очередности.

"Первая декларация, которая проверяется в стране, - это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", - сообщил Новиков.

Глава НАПК пояснил, что изложенные в расследовании факты могут быть основанием для привлечения к ответственности.

"Не отображение (в декларации) средств на счетах оффшорных компаний не является нарушением. Нарушением является неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности . они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали - это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", - сказал он.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Архив Пандоры" с 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров и чиновников, среди которых оказался президент Украины Владимир Зеленский.

3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Оффшор 95" журналистов "Следствие.Инфо", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталу 95" могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанным с олигархом Игорем Коломойским.

Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала расследование относительно возможных оффшоров президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в фильме-расследовании "Следствие.Инфо" о президенте Владимире Зеленском и связанных с ним оффшорных компаниях "нет ничего компрометирующего" .