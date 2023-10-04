НАПК проверяет заместителя Ермака Шурму на наличие конфликта интересов

После обнародования письма народным депутатом Ярославом Железняком в телеграмме НАПК подтвердили информацию, пишет Укринформ .

Агентство проверяет наличие конфликта интересов у заместителя руководителя Офиса президента Андрея Ермака – Ростислава Шурмы при осуществлении им служебных полномочий. О результатах мониторинга впоследствии информируют.

"Мы, большой группой народных депутатов, ранее подали такое заявление в НАПК. Для понимания там 12 страниц с выписками из всех известных нам оффшоров, движениями средств, вывода средств на связанных ФЛП, информацией о совещаниях по энергетике, где не было заявлено о конфликте интересов и публичные комментарии самого заместителя ОП", – отметил Железняк.

Фото: ТГ/Железняк

Шурма много раз в интервью заявлял, что в Офисе президента он курирует энергетическую отрасль. То, что у его семьи есть "солнечный" бизнес, может свидетельствовать о том, что у него был реальный конфликт интересов.

"Вообще ездить по конференциям и открыто продвигать свой бизнес это не воспринимается ни в СКМ, не в государственной службе. Учитывая описанную ГПК и "Наши деньги" схему как по оффшорам и венчурам двигались средства, чтобы не платить налоги, там еще есть подозрение на ст.209 УК (легализация) и очевидная ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов)», – добавил Железняк.

Что известно о "солнечном" бизнесе Шурмы

Согласно сообщениям СМИ, Украина до летнего периода 2023 года продолжала выплачивать "зеленые" тарифы за электричество солнечным электростанциям, которые находятся на территории, которую временно оккупировала Россия. При этом неизвестно, были ли эти станции подключены к единой энергетической системе страны.

В расследованиях идет речь о солнечных станциях пяти компаний, расположенных в Запорожской области. За период с июля 2022 года по июль 2023 года они получили более 320 млн грн от "Гарантированного покупателя" за проданный по "зеленому" тарифу.

Журналисты также установили, что двумя из этих компаний владеет Олег Шурма, брат замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы. Еще двумя компаниями владеет Руслан Божко, которого СМИ связывают с Шурмой. Станция пятой компании принадлежит неопределенному владельцу.

Замглавы Офиса президента считает, что расследование о "солнечном" бизнесе на оккупированном урочище было заказано олигархом Игорем Коломойским.

Брат заместителя главы ОП Ростислава Шурмы записан владельцем венчурных фондов, используемых для оптимизации уплаты налогов. Венчурный фонд "Гелиос" является одним из важнейших активов семьи Шурмы, который до перехода на работу в ОП с декабря 2019 по ноябрь 2021 года светился как директор фонда, а впоследствии его возглавила жена брата Шурмы Олега. Уставный капитал фонда составляет 435 млн. грн.