Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика НАПК проверяет заместителя Ермака Шурму на наличие конфликта интересов

НАПК проверяет заместителя Ермака Шурму на наличие конфликта интересов

4 октября, 2023 среда
15:00
Экономика

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку в отношении заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы и бизнеса его семьи

После обнародования письма народным депутатом Ярославом Железняком в телеграмме НАПК подтвердили информацию, пишет Укринформ .

Агентство проверяет наличие конфликта интересов у заместителя руководителя Офиса президента Андрея Ермака – Ростислава Шурмы при осуществлении им служебных полномочий. О результатах мониторинга впоследствии информируют.

"Мы, большой группой народных депутатов, ранее подали такое заявление в НАПК. Для понимания там 12 страниц с выписками из всех известных нам оффшоров, движениями средств, вывода средств на связанных ФЛП, информацией о совещаниях по энергетике, где не было заявлено о конфликте интересов и публичные комментарии самого заместителя ОП", – отметил Железняк.

Фото: ТГ/Железняк

Шурма много раз в интервью заявлял, что в Офисе президента он курирует энергетическую отрасль. То, что у его семьи есть "солнечный" бизнес, может свидетельствовать о том, что у него был реальный конфликт интересов.

"Вообще ездить по конференциям и открыто продвигать свой бизнес это не воспринимается ни в СКМ, не в государственной службе. Учитывая описанную ГПК и "Наши деньги" схему как по оффшорам и венчурам двигались средства, чтобы не платить налоги, там еще есть подозрение на ст.209 УК (легализация) и очевидная ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов)», – добавил Железняк.

Что известно о "солнечном" бизнесе Шурмы

Согласно сообщениям СМИ, Украина до летнего периода 2023 года продолжала выплачивать "зеленые" тарифы за электричество солнечным электростанциям, которые находятся на территории, которую временно оккупировала Россия. При этом неизвестно, были ли эти станции подключены к единой энергетической системе страны.

В расследованиях идет речь о солнечных станциях пяти компаний, расположенных в Запорожской области. За период с июля 2022 года по июль 2023 года они получили более 320 млн грн от "Гарантированного покупателя" за проданный по "зеленому" тарифу.

Журналисты также установили, что двумя из этих компаний владеет Олег Шурма, брат замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы. Еще двумя компаниями владеет Руслан Божко, которого СМИ связывают с Шурмой. Станция пятой компании принадлежит неопределенному владельцу.

Замглавы Офиса президента считает, что расследование о "солнечном" бизнесе на оккупированном урочище было заказано олигархом Игорем Коломойским.

Брат заместителя главы ОП Ростислава Шурмы записан владельцем венчурных фондов, используемых для оптимизации уплаты налогов. Венчурный фонд "Гелиос" является одним из важнейших активов семьи Шурмы, который до перехода на работу в ОП с декабря 2019 по ноябрь 2021 года светился как директор фонда, а впоследствии его возглавила жена брата Шурмы Олега. Уставный капитал фонда составляет 435 млн. грн.

Новости
Криминал
корупція в Україні
НАПК
Читайте также:
3 октября, 2023 вторник
СБУ сообщила о подозрении в предательстве военном, который помог РФ захватить единую украинскую субмарину
Хорватія
3 октября, 2023 вторник
Минобороны Украины требует от компании из Хорватии вернуть 3,2 млн евро за непоставленные гранаты
Олексій Арестович
2 октября, 2023 понедельник
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 октября
16:39
Netflix
Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов, - соучредитель FILM.UA Group
16:36
Сборная Украины потеряла Ярмоленко перед матчами квалификации Евро-2024
16:30
OPINION
Маск против Украины. Чего на самом деле хочет технологический гений
16:29
Эксклюзив
Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, - Федоров
16:22
Греция заявила о готовности предоставить свои порты для экспорта украинского зерна
16:15
Эксклюзив
Слуга народа
После задержания мэра Сум власти в городе перешли в "Слуг народа", - журналистка Валевская
16:10
Стрельба полиции в Днепре: в крови спутницы погибшего, сидевшей за рулем, обнаружили алкоголь
16:01
Если союзники предоставят необходимые инструменты, украинцы завершат дело, - Сунак
15:59
Фиксируем российские волны дезинформации о способности Украины дальше побеждать, - Ермак
15:52
Украина нарастила объемы экспорта мяса по сравнению с 2022 годом
15:43
Футболист, проведший 51 матч за сборную Украины, теперь будет играть за любителей
15:32
Пресс-релиз
У Полтавского ГОКа новый финансовый директор
15:27
Интервью
Арестованные российские активы должны работать на Украину уже сейчас, не дожидаясь репараций, — военнослужащий Юрий Гудыменко
15:26
Эксклюзив
ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, оккупанты покинули ряд позиций, - Легион Свободы
15:23
Украинский десант высадился в Крыму и дал бой оккупантам, ГУР рассказало детали
15:19
В Запорожье прогремели взрывы. ПС предупреждали об угрозе баллистики
15:17
Обманывали воинов и волонтеров, которые хотели приобрести авто на фронт: 12 участникам организованной группы сообщили о подозрении в мошенничестве
15:14
Красный Крест призвал Беларусь уволить главу Шевцова из-за депортации детей из Украины
15:09
Глава МИД Франции посетила одну из подстанций Укрэнерго: подробности
15:08
"Шахтер" обыграл "Антверпен" в юношеской Лиге УЕФА
15:01
САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн
14:40
На официальные ресурсы МВД вернули функцию уплаты штрафа
14:38
Китайская подлодка затонула в Желтом море: погибли 55 членов экипажа, - Daily Mail
14:30
OPINION
Богдан Данилишин
С начала широкомасштабной войны львиную долю кредитов банки выдали в поддержку сельскохозяйственного производства
14:27
Эксклюзив
Россияне готовятся к возможному уничтожению Крымского моста, - военный эксперт Черник
14:22
Новости компаний
Благотворительный сбор с розыгрышем iPhone 15 Pro на медицинские нужды 47-й ОМБр
14:19
Корабль "Циклон" и ракетоносители в Азовском море: ВМС Украины объяснили тактику флота РФ
14:14
Обновлено
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Россияне вывели в Азовское море ракетоносители с потенциальным общим залпом 8 "калибров"
13:59
сирена
Директору департамента КМДА объявили подозрение в растрате почти 250 тыс. грн на системе оповещения
13:57
Эксклюзив
Алексей Арестович
Операция "прикрытие": нардеп Дунда намекнул на кого работает Арестович
13:53
Россияне через ТОТ разворовывают средства под видом "свободной экономической зоны"
13:53
Япония
Япония осудила визит депутата Сузуки в Россию
13:37
Эксклюзив
Глен Грант
Есть одно "но": полковник Грант о пробелах в обеспечении Украины вооружением
13:35
Получил "Героя РФ" за убийство жителей в Буче: СБУ объявила подозрение российскому оккупанту
13:25
Евро-2028: определились хозяева турнира
13:14
Украинские дроны обстреляли ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд, - Укринформ
13:07
Нобелевскую премию - 2023 по химии получили 3 ученых, в том числе россиянин, работавший в СССР
12:59
ООН
ООН призвала страны потребовать от России доступа ко всем пленным и заключенным
12:57
Пенсия за выслугу лет: кто и сколько получает в Украине. Объяснение
12:53
В Украине выйдет третий тираж дневника Вакуленко, убитого оккупантами в Харьковской области
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV