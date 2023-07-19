НАПК проверяет образ жизни военкомов всех уровней

Об этом на брифинге сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, пишет "ЦЕНЗОР.нет".

За этот срок НАПК планирует проверить всех военкомов.

"Во исполнение решения совета национальной безопасности и обороны НАПК совместно с другими правоохранительными органами проводит мониторинг образа жизни руководящего состава территориальных центров комплектования всех уровней. В течение трех месяцев цель провести 100% проверку", - отметил Новиков.

Этому решению предшествовала история о руководителе Одесского ТЦК Евгении Борисове, который приобрел виллу в Испании за 4 млн евро.

Что известно о Евгении Борисове

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" ".

По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". 22 июня в "Юге" заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.