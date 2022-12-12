Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество НАПК проверяет информацию о заместителе главы ОП Тимошенко об использовании дорогих автомобилей

НАПК проверяет информацию о заместителе главы ОП Тимошенко об использовании дорогих автомобилей

12 декабря, 2022 понедельник
16:50
Общество

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет информацию СМИ о том, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко пользуется дорогими автомобилями

Об этом рассказал глава НАПК Александр Новиков в интервью изданию "Цензор.нет".

"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", – сказал он.

Новиков добавил, что Украина должна гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти, если хочет "получить миллиарды долларов на восстановление и военную помощь, что гарантирует нашу победу в этой войне".

"Потому что на правительства наших партнеров есть определенное давление – Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь. А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь предоставляется. Поэтому нужна подача деклараций , подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", – добавил он.

  • 28 октября журналисты проекта Bihus.Info обнародовали информацию о том, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля новый люксовый внедорожник Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных нужд и вывоза людей из зоны боевых действий. 31 октября Тимошенко пообещал передать автомобиль в прифронтовый регион и отметил, что использовал Chevrolet Tahoe в качестве служебного автомобиля. По его словам, автомобиль находился на балансе Государственного управления  делами.

  • 4 декабря появилось расследование издания "Украинская правда", выяснившее, что Кирилл Тимошенко несколько месяцев передвигался Porsche Taycan в 2021 году выпуска стоимостью около $100 тыс. Комментируя эту информацию, народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда в эфире Эспрессо сказал , мол, Тимошенко не понимает, что он своими действиями подставляет Украину и президента Владимира Зеленского. По данным УП, после расследования было открыто производство по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Ердоган і Путін
11 декабря, 2022 воскресенье
Эрдоган поговорил с Путиным и выдвинул требование по Сирии
туман
11 декабря, 2022 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сложных погодных условиях 12 декабря
путін путлер
11 декабря, 2022 воскресенье
Война должна закончиться в марте 2023 года - военный эксперт Притула
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
12 декабря
16:53
В Украине откроют офис Организации экономического сотрудничества и развития для помощи в восстановлении страны
16:48
Чехия Украина
Чехия трудоустроит тысячи украинских специалистов для наращивания производства оружия
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс начал визит в Украину
15:50
Еврокомиссия увеличивает финансовый лимит фонда мира на €2 млрд на следующий год
15:40
Безопасно сдаться в плен с помощью дрона: командование ВСУ разработало инструкцию для российских военных
15:30
Объявлены имена финалистов Премии имени Юрия Шевелева в 2022 году
15:29
В России оштрафовали мужчину за пересказ сна о Зеленском
15:24
Обновлено
Оккупанты обстреляли жилой район Херсона: есть погибшие и раненые
15:05
Шестерым российским генералам сообщили о подозрении в организации вторжения на Харьковщину
15:02
ЧМ-2022: Расписание трансляций полуфинальных матчей, сетка плей-офф
15:00
Эксклюзив
Из-за строительства врагом линий обороны на левобережье Херсона в Крыму возник дефицит бетона, - офицер ВСУ Березовец
14:57
РФ использует против Украины ракеты, полученные благодаря Будапештскому меморандуму - ГУР
14:48
Эксклюзив
Россияне в нескольких километрах от Авдеевки, - военкор Еспресо Бакуменко
14:42
Эксклюзив
Враг накапливает живую силу и тяжелую технику, чтобы попытаться прорваться на Харьковщине, - офицер Изюмского батальона ТрО Корсунов
14:41
В первый раз за 10 лет. Путин отменил ежегодную пресс-конференцию
14:31
Штормовое предупреждение: украинцам сообщают о гололедице, мокром снеге и порывах ветра
14:30
"Лишит граждан влияния на застройщиков". Движение ЧЕСТНО призвало не спешить с принятием градостроительной реформы
14:13
Эксклюзив
Из-за обстрелов Херсона погибает 1-2 человека в среднем за сутки, - пресс-офицер комендатуры города
14:09
Эксклюзив
На Бахмутском направлении враг сменил тактику: оккупанты используют вновь созданные штурмовые отряды, - Череватый
14:06
OPINION
Победа иранского народа перевернет стол диктаторов
14:00
В Беларуси к границе с Украиной перебрасывают российскую военную технику, - Гаюн
13:47
Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время
13:21
Россияне расстреливают краснокнижных птиц на временно оккупированной Арабатской стрелке, - депутат Хлань
13:11
Обновлено
Оккупанты обстреляли из "урагана" город в Донецкой области: двое погибших, десятеро раненых
13:08
Министр цифрового развития, гендиректор Первого канала и Фонд стратегической культуры: Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян и организаций, поддерживающих войну в Украине
12:56
Трамп потерял лидерство в борьбе за право выдвигаться в президенты США от республиканцев, - опрос
12:45
Мобилизированные в РФ
Минобороны РФ планирует "укрепить боевой дух" мобилизованных на войну в Украине баянами и балалайками
12:41
Наводили вражеский огонь по школам, роддомам, общежитиям и позициям ВСУ в Бахмуте и Торецке. Трех жительниц Донбасса задержали за госизмену
12:27
"Во что мы играем?": Легенда "Барселоны" раскритиковал уровень футбола на ЧМ-2022
12:08
России не нужны гарантии безопасности, в таких гарантиях от РФ нуждается Европа, - МИД Польши
12:05
OPINION
В УПЦ-МП хотят надеть на себя ризы мучеников
12:02
Греция
В украинское посольство в Греции также поступил окровавленный пакет
12:00
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, ситуацию усложняет погода, - Укрэнерго
11:55
Стало известно, когда Джошуа вернется на ринг после поражения от Усика
11:28
Эрдоган предупредил, что новые турецкие ракеты способны ударить по Афинам
11:16
В Украине стартовала Национальная неделя чтения
11:04
На Киевщине из-за непогоды полностью обесточенными остаются 14 населенных пунктов, 37 — частично
11:03
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины за сутки, от вражеской взрывчатки пострадала женщина
11:02
В Луганской области оккупанты закрывают шахты и вывозят оборудование, - ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV