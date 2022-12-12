НАПК проверяет информацию о заместителе главы ОП Тимошенко об использовании дорогих автомобилей
Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет информацию СМИ о том, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко пользуется дорогими автомобилями
Об этом рассказал глава НАПК Александр Новиков в интервью изданию "Цензор.нет".
"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", – сказал он.
Новиков добавил, что Украина должна гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти, если хочет "получить миллиарды долларов на восстановление и военную помощь, что гарантирует нашу победу в этой войне".
"Потому что на правительства наших партнеров есть определенное давление – Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь. А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь предоставляется. Поэтому нужна подача деклараций , подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", – добавил он.
- 28 октября журналисты проекта Bihus.Info обнародовали информацию о том, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля новый люксовый внедорожник Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных нужд и вывоза людей из зоны боевых действий. 31 октября Тимошенко пообещал передать автомобиль в прифронтовый регион и отметил, что использовал Chevrolet Tahoe в качестве служебного автомобиля. По его словам, автомобиль находился на балансе Государственного управления делами.
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4 декабря появилось расследование издания "Украинская правда", выяснившее, что Кирилл Тимошенко несколько месяцев передвигался Porsche Taycan в 2021 году выпуска стоимостью около $100 тыс. Комментируя эту информацию, народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда в эфире Эспрессо сказал , мол, Тимошенко не понимает, что он своими действиями подставляет Украину и президента Владимира Зеленского. По данным УП, после расследования было открыто производство по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".
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